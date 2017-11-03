لشبونة واسطنبول لاستضافة نهائي 2020 في دوري أبطال أوروبا

وأشار الاتحاد إلى أن اختيار الملعب سيتم في حزيران/يونيو 2018، علماً أن مهلة التقدم بترشيحات لاستضافة نهائي البطولة الأم على مستوى الأندية قارياً، انتهت في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويقام نهائي موسم 2017-2018 على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، على أن يستضيف نهائي الموسم اللاحق الملعب الجديد لنادي أتلتيكو مدريد الاسباني، "واندا ميتروبوليتانو".

أما بالنسبة إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2020، فترشحت لاستضافته مدينتا غدانسك البولندية وبورتو البرتغالية (ملعب دراغاو).

ويقام نهائي المسابقة الأوروبية الثانية هذه السنة في مدينة ليون الفرنسية، والسنة المقبلة في مدينة باكو عاصمة أذربيجان.