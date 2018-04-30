لاعبو بايرن مستعدون للقتال أمام ريال مدريد

وكان أبلغ دليل على تصميم بايرن على عدم التفريط بمحاولة التأهل إلى النهائي، وتجاوز العقبة الصعبة المتمثلة بحامل اللقب في الموسمين الماضيين، استعارة لاعبه الفرنسي فرانك ريبيري عبارة مأثورة للرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول.

وكتب ريبيري عبر "تويتر"، "خسرنا المعركة، لكن الحرب لم تنته بعد".

وأضاف ابن الخامسة والثلاثين الذي كان بمثابة محرك بايرن في مباراة الذهاب على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ "سنحصل على فرصنا في مدريد"، حيث يحتاج فريقه للفوز 1-0 أو بفارق أكثر من هدفين.

وسمح الخطأ القاتل الذي ارتكبه المدافع البرازيلي رافينيا للبديل ماركو أسينسيو بتسجيل هدف الفوز لريال في الشوط الثاني، ومنح الفريق الملكي أفضلية كبيرة على أرضه، حيث يتطلع فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى بلوغ النهائي الثالث له تواليا في المسابقة الأوروبية.

وكان بايرن قد تقدم بهدف لجوشوا كيميش كنتيجة منطقية لسيطرته الميدانية وتفوقه التكتيكي في الدقيقة 28، وفوت ريبيري فرصتين سهلتين لتعزيز التقدم بعد انفراده بالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وعكس المدافع النمسوي دافيد ألابا الذي سيعود في الإياب بعد غيابه عن الذهاب بسبب الاصابة، تصميم لاعبي بايرن قبل مباراة الغد.

وقال "سنقدم كل ما لدينا في مدريد".

واعتبر فاغنر أن لاعبي ريال مدريد كانوا "ضائعين (في الذهاب) ودافعوا عن كل عرضية" نفذها فريقه"، مضيفاً "نحن نعرف ما علينا القيام به".

وتابع "نريد جميعا الثأر، ولتحقيق ذلك، أقسمنا على ان نقدم كل ما لدينا في مدريد".

وربما تكون المباراة الاوروبية الاخيرة لريبري الذي ينتهي عقده مع النادي البافاري في حزيران/يونيو وينتظر تجديده لعام اضافي على غرار الجناح الهولندي السريع اريين روبن (34 عاما) المرجح الغائب عن الإياب بعد خروجه مصابا في مباراة الذهاب، وهو لا يزال يعاني من مشكلات عضلية.

وانضم ريبيري إلى بايرن في 2007، وهو صاحب الرقم القياسي كلاعب أجنبي إذ خاض معه 247 مباراة حتى الآن في الدوري المحلي سجل خلالها 80 هدفاً، كما أنه يتشارك في الرقم القياسي لعدد الألقاب (8 ألقاب) مع المعتزلين الحارس أوليفر كان والقائد فيليب لام ومحمد شول ولاعب شيكاغو فاير الاميركي حاليا باستيان شفاينشتايغر.

ولم يبق من الفريق الفائز بدوري الأبطال 2013 سوى أربعة لاعبين سيشاركون في مباراة الاياب الثلاثاء هم ريبيري وتوماس مولر وألابا والاسباني خافي مارتينيز. وبعد خمسة أعوام من لقبه الخامس والأخير، لا يزال بايرن ميونيخ يحلم بخوض نهائي المسابقة الاوروبية في 26 ايار/مايو على الملعب الاولمبي في العاصمة الاوكرانية كييف.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي كارل هاينتس رومينيغه في تصريح نشره بايرن عبر "تويتر" الاثنين، "غداً، الأمر يتعلق بالعمل، بالشغف، بالشجاعة والكثير من القتال. آمل في أن نكون محظوظين أكثر من الأربعاء الماضي".

