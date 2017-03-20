دوري أبطال أوروبا
AFP

كوبر يعلن تشكيلة مصر لودية توغو

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كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري لكرة القدم اليوم الاثنين عن لائحة من 25 لاعباً لخوض المباراة الدولية الودية ضد توغو في 28 اذار/مارس الحالي بملعب برج العرب في الاسكندرية.

وهنا اللائحة: عصام الحضري وعرفة السيد (وادي دجلة) وأحمد فتحي وشريف إكرامي وعبد الله السعيد وأحمد حجازي وسعد سمير عمرو جمال (الأهلي) وأحمد المحمدي (هال سيتي الإنكليزي) ومحمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي) ومحمد النني (أرسنال الإنكليزي) ومحمد صلاح (روما الإيطالي) وطارق حامد وعلي جبر ومصطفى فتحي محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودي) ومحمود حسن "تريزيغيه" (موسكرون البلجيكي) وكريم حافظ (لنس الفرنسي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنكليزي) وعمرو وردة (باوك اليوناني) وسام مرسي (ويغان الإنكليزي) وعمرو طارق (إنبي) وأحمد الشيخ (مصر المقاصة) وأمير عادل (فيبورغ الدنماركي).
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