كاريوس: "هذه هي حياة حارس المرمى"

وتسبب كاريوس في خسارة فريقه ليفربول الإنكليزي أمام ريال مدريد الإسباني 3-1 أمس السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتحمّل كاريوس المسؤولية كاملة في تلقي ليفربول للهدف الأول الذي سجله الفرنسي بنزيمة (51) والهدف الثالث أيضاً الذي حمل توقيع الويلزي غاريث بيل (83).

وقال كاريوس عقب المباراة: "أشعر بالأسف لفريقي، إذا كنت أستطيع العودة في الوقت المناسب سأعود".

وأضاف حارس ماينتس السابق والبالغ (24 عاماً) في تصريحات صحفية: "إنّه أمر صعب للغاية، لكن هذه هي حياة حارس المرمى، عليك أن ترفع رأسك ثانية".

وتابع الحارس الذي تسبب بالجدل في أكثر من مناسبة عقب تفضيله من قبل الألماني كلوب على حساب البلجيكي مينيوليه: "في الوقت الحالي أنا أسف فقط للجميع".

وكان الأسطورة الألمانية أوليفر كان قد تكلم على أنّ مثل هذه الأخطاء التي وقع بها مواطنه من شأنها أن تنهي مسيرته الرياضية.