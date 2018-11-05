قمة مرتقبة بين نابولي وباريس واختبار سهل لليفربول

في الجولة الماضية، انتزع سان جيرمان على ملعبه بارك دي برانس تعادلاً صعباً في اللحظات الأخيرة 2-2 من نابولي بقيادة المدرب المحنك أوروبيا كارلو أنشيلوتي الذي سبق له قيادة الإدارة الفنية للفريق الباريسي.

في المقابل، يجد الألماني توماس توخل نفسه أمام معضلة نقل النجاح المحلي إلى الصعيد القاري. فالنادي الذي حقق 12 فوزاً في أول 12 مرحلة محلياً (رقم قياسي للبطولات الوطنية الأوروبية الخمس الكبرى)، بفضل أسماء مثل البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، لم يتمكن من تثبيت موقعه أوروبياً هذا الموسم، بل يجد نفسه أمام احتمال جدي بالإقصاء من دور المجموعات.

ويأمل سان جيرمان في أن يتمكن مهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني، لاعب نابولي السابق، من التعافي من الإصابة لخوض مباراة الثلاثاء.

وقال الأخير لوكالة فرانس برس إن مباراة الغد "فرصة لإظهار أننا انتقلنا إلى مستوى أعلى، وأننا قادرون على مواجهة أوضاع كهذه، لأنه في حال خسرنا المباراة، ستتعقد مهمة تأهلنا إلى الدور المقبل".

كما سيتمكن الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، من أن يكون ضمن تشكيلة فريقه الجديد سان جيرمان، بعد انقضاء عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات التي فرضت عليه الموسم الماضي مع فريقه السابق يوفنتوس.

وفي مباراة أخرى من المجموعة الثالثة، ينتقل المتصدر ليفربول الإنكليزي (6 نقاط) لمواجهة النجم الأحمر بلغراد الصربي (نقطة واحدة)، في مباراة تبدو سهلة نظرياً للفريق الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، والفائز في الجولة الثالثة برباعية نظيفة على ملعبه.

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