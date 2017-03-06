فينغر ينكر أنباء الخلاف مع سانشيز

وقال فينغر عشية مباراة الفريق اللندني مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا: "لست على علم بذلك، وشرحت بعد المباراة ضد ليفربول بأن الأمر كان اختياراً، انه السبب الوحيد لهذا القرار".

وبحسب تأكيدات لصحيفة "ذي تلغراف" اليوم، بقي المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني على البدلاء بسبب مشادة مع زملائه خلال التدريبات.

ويبدو أن الدولي التشيلي الذي أظهر مرات عدة علامات الإحباط في بعض المباريات الأخيرة، غادر الملعب في منتصف إحدى الحصص التدريبية قبل أن يطالبه بعض لاعبي فريق "المدفعجية" بتفسيرات ما أدى الى تصاعد التوتر، حسب الصحيفة.

وسينتهي عقد سانشيز الموسم المقبل وهو يخوض حالياً مفاوضات مع النادي من أجل تمديده.

وقال فينغر: "هذا غير صحيح تماماً، ولكن عندما لا تفوز، فإنها ليست بالضرورة القصص الحقيقية التي تظهر، يجب علينا أن نتقبل ذلك".

وأضاف: "تصرف سانشيز نابع مع لاعب ملتزم يقوم في بعض الاحيان بتجاوزات مثلما حدث في الماضي"، موضحاً أنه "لم يقرر حتى الآن ما إذا كان سانشيز سيكون أساسياً أمام بايرن ميونيخ أم لا".

وعلى الرغم من تصريحات فينغر، فإن القائد الألماني بير مرتيساكر اعترف بوجود "توترات" داخل مجموعة الفريق الذي يحتل حالياً المركز الخامس في الدوري (خارج المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل) بعد خسارته أمام ليفربول (1-2)، وكان مني بخسارة مذلة امام بايرن ميونيخ (1-5) في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة.

وقال مرتيساكر: "الأجواء متوترة قليلاً في الوقت الحالي، لكن هذا الأمر طبيعي عندما تمر بفترة مماثلة"، مضيفاً: "الفريق يريد التغيير، وهذا يظهر في كل حصة تدريبية، وهذا هو الأهم".