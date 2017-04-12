فيدال يرشح ريال مدريد لبلوغ نصف النهائي

وقال فيدال: "أعتقد أن ريال مدريد هو الأوفر حظاً إلى حد ما، لأنه البطل الأخير، ولكننا نتمتع بثقة كبيرة".

وأضاف نجم منتخب تشيلي، قائلاً: "بايرن ميونخ هو الفريق الأفضل في العالم، لقد برهن على ذلك هذا العام، ولكننا سنواجه حامل لقب دوري الأبطال، أتمنى أن نحكم سيطرتنا وأن نحقق نتيجة إيجابية على ملعبنا".

وفي معرض رده على سؤال عن النتيجة المثلى التي من الممكن أن تمنح فريقه الهدوء قبل مباراة العودة، أجاب فيدال قائلاً: "من المهم أن نحقق الفوز دائماً، تحقيق الانتصار شيء مهم ثم بعد ذلك سنسعى إلى حل مشكلة المباراة الثانية، أتمنى أن نفوز بفارق هدفين حتى نكون أكثر هدوء في مدريد".

ومن جانبه، قال آريين روبين، نجم هجوم بايرن ميونيخ، أن فريقه لا يفكر في مباراته، التي لعبها أمام ريال مدريد قبل ثلاث سنوات في دوري الأبطال، والتي انتهت بفوز النادي الملكي برباعية نظيفة.

وتابع النجم الهولندي قائلاً: "لا نفكر في تلك المباراة، التفكير في الماضي لا يجدي نفعاً، بالإضافة إلى ذلك فقد فزنا على ريال مدريد قبل ذلك اللقاء، أتوقع مباراة متكافئة للغاية".