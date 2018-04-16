فيدال يتجه لعملية جراحية وبايرن يعلن مزيد من التفاصيل

وبسبب الإصابة سيغيب فيدال (30 عاماً) عن مباراة النادي البافاري في قبل نهائي كأس ألمانيا في مواجهة باير ليفركوزن غداً الثلاثاء كما يستبعد أن يشارك في مباراة بطل ألمانيا في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل أمام ريال مدريد الاسباني حامل للقب.

ويسعى بايرن لحصد ثلاثية من الألقاب في الموسم الحالي بعد تتويجه بلقب الدوري المحلي.

وعن الإصابة التي تعرض لها فيدال أمس الأحد قال هاينكس "انزلق والتوت ركبته".

وأضاف المدرب المخضرم "تحدثت إلى الطبيب بعد فحص بالأشعة خضع له أرتورو. سيخضع اللاعب لعملية جراحية بسيطة ستتم بالمنظار.

وبالفعل هو في طريقه إلى أوغسبورغ. سيغيب مدة قصيرة عن الملاعب".

