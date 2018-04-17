فيدال خضع لعملية جراحية وسيغيب عما تبقى من الموسم

وأصيب اللاعب الدولي البالغ من العمر 30 عاما، الأحد خلال تمارين النادي البافاري، وخضع الاثنين لعملية جراحية طفيفة. وغداة كشف المدرب يوب هاينكس إصابة فيدال، أكد النادي ان موسم التشيلي انتهى بعد العملية التي شملت إزالة جزء من مفصل الركبة ومعالجة الغضروف.

وقال النادي البافاري "سيغيب أرتورو فيدال حتى نهاية الموسم"، وبالتالي لن يكون قادرا على خوض مباراة الذهاب ضد ريال على ملعب بايرن في 25 نيسان/أبريل، والاياب على ملعب سانتياغو برنابيو في الأول من أيار/مايو.

كما سيغيب فيدال عن مسعى بايرن لإحراز لقب كأس ألمانيا. ويلتقي بايرن مساء الثلاثاء باير ليفركوزن، الفريق السابق لفيدال (2007-2011).

وتوج بايرن الاسبوع الماضي بلقبه السادس تواليا في الدوري الالماني، ويسعى لتحقيق ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، بقيادة هاينكس الذي قاده الى انجاز مماثل عام 2013.

وسيتولى هاينكس تدريب بايرن حتى نهاية الموسم، على ان توكل المهمة في الموسم المقبل للكرواتي نيكو كوفاتش.

ويعاني بايرن من غيابات بارزة. فإضافة الى فيدال، يغيب الفرنسي كينغسلي كومان الذي خضع لعملية جراحية في شباط/فبراير الماضي في كاحله، والحارس مانويل نوير الذي عاد الى التمارين بعد تعافيه من كسر في القدم أبعده منذ أيلول/سبتمبر، الا انه لم يشارك بعد في المباريات.





