فالنسيا وفيلايني يعودان إلى تدريبات مانشستر يونايتد

وستشهد المباراة التي ستقام في تورينو ظهور كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس مجدداً في مواجهة فريقه السابق يونايتد الذي لعب في صفوفه في الفترة من 2003 إلى 2009.

ويبتعد لوكاكو عن مستواه حيث أخفق في التسجيل لفريقه منذ منتصف أيلول/سبتمبر وكان بين بدلاء يونايتد في الفوز 2-1 على ضيفه إيفرتون في الدوري في 28 أكتوبر تشرين الأول.

وغاب لوكاكو، الذي أحرز أربعة أهداف فقط في الدوري الإنكليزي الممتاز حتى الن هذا الموسم، عن رحلة يونايتد إلى بورنموث السبت الماضي بسبب الإصابة.

وغاب الثلاثي دالوت الظهير الأيمن وفيلايني وفالنسيا بسبب الإصابة لكن فيلايني وفالنسيا كانا ضمن المجموعة الرئيسية في تدريبات تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو قبل التوجه إلى تورينو.

ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة الثامنة في دوري الأبطال برصيد تسع نقاط يليه يونايتد برصيد أربع نقاط.

وفاز متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي على ملعب أولد ترافورد 1-صفر الشهر الماضي.



