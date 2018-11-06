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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

فالنسيا وفيلايني يعودان إلى تدريبات مانشستر يونايتد

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عاد القائد أنطونيو فالنسيا والمهاجم مروان فيلايني إلى تدريبات مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء بينما غاب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والمدافع البرتغالي ديوغو دالوت قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي على ملعبه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الأربعاء.

Reuters

وستشهد المباراة التي ستقام في تورينو ظهور كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس مجدداً في مواجهة فريقه السابق يونايتد الذي لعب في صفوفه في الفترة من 2003 إلى 2009.

ويبتعد لوكاكو عن مستواه حيث أخفق في التسجيل لفريقه منذ منتصف أيلول/سبتمبر وكان بين بدلاء يونايتد في الفوز 2-1 على ضيفه إيفرتون في الدوري في 28 أكتوبر تشرين الأول.

وغاب لوكاكو، الذي أحرز أربعة أهداف فقط في الدوري الإنكليزي الممتاز حتى الن هذا الموسم، عن رحلة يونايتد إلى بورنموث السبت الماضي بسبب الإصابة.

وغاب الثلاثي دالوت الظهير الأيمن وفيلايني وفالنسيا بسبب الإصابة لكن فيلايني وفالنسيا كانا ضمن المجموعة الرئيسية في تدريبات تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو قبل التوجه إلى تورينو.

ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة الثامنة في دوري الأبطال برصيد تسع نقاط يليه يونايتد برصيد أربع نقاط.

وفاز متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي على ملعب أولد ترافورد 1-صفر الشهر الماضي.
 
 

مانشستر يونايتد أنطونيو فالنسيا مروان فلايني
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