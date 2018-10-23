فالفيردي يستنهض همم لاعبيه بغياب ميسي

وسيفتقد بطل إسبانيا لخدمات أفضل لاعب في العالم خمس مرات لنحو ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه السبت لكسر في ذراعه خلال مباراة ضد إشبيلية في الليغا، انتهت بفوز متصدر الترتيب بنتيجة 4-2. ويأتي غياب ميسي في وقت يخوض الفريق الكاتالوني مواجهة صعبة ضد إنتر غداً على ملعبه كامب نو في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، قبل أن يستضيف ريال مدريد الأحد في "كلاسيكو" الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي "بالتأكيد (غياب ميسي) سيؤثر علينا بشكل كبير، لكن في الوقت ذاته، هذه فرصة لنثبت أنفسنا من دونه".

وأضاف "تنتظرنا مباريات مهمة والكثير من الحوافز قبل خوضها. هذه فترة سنكون فيها من دون ميسي، ونريد أن نفتقده مع مواصلة الفوز أيضا".

ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة القارية بفارق الأهداف عن إنتر، بعدما حقق كل منهما فوزين في الجولتين الأوليين.

وفي ظل الاتهامات حيال برشلونة بالاتكال الزائد على ميسي في مبارياته، شدد فالفيردي على أنه لا يكترث لهذا الأمر.

وأوضح "إذا لعب ميسي، فبالتأكيد سيؤثر ذلك على أسلوب الفريق. نحن نعتمد على ميسي، كما نعتمد على لاعبين آخرين، لكن ميسي هو الأفضل"، مضيفاً "هو أفضل لاعب رأيته والآن كلنا علينا أن نجعل غيابه يمر بأقل تأثير ممكن لأن هذا العبقري لن يكون معنا".

وفي ظل غياب ميسي، يتوقع أن يعتمد فالفيردي بشكل إضافي على الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي (21 عاماً) المنضم في الموسم الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني، إلا أنه عانى من الإصابات في الموسم المنصرم. كما يلاقي ديمبيلي انتقادات على خلفية إضاعته المتكررة للكرة.

وعلق فالفيردي اليوم على هذا الأمر بالقول إن "أي لاعب قد يفقد الكرة، لكن (ما يهم) هي ردة الفعل التي يقوم بها بعد ذلك".



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