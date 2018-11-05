فالفيردي لن يقدم على "أي مخاطرة" بشأن ميسي

ويغيب أفضل لاعب في العالم خمس مرات عن فريقه منذ تعرضه لكسر في الذراع خلال مباراة في الدوري المحلي ضد إشبيلية في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا أن الفريق الكاتالوني فاز في المباريات الأربع التي خاضها في مختلف المسابقات بغيابه "أصيب ميسي في الدقيقة 20 من مباراة برشلونة واشبيليه والتي انتهت بفوز برشلونة 4-2".

وعاود ميسي في الأيام الماضية التدريب. ورغم أن فترة الأسابيع الثلاثة التي قال برشلونة إن اللاعب سيغيب فيها لم تنقض بعد، إلا أن اسمه أدرج ضمن تشكيلة مباراة الغد، دون أن يتضح ما إذا كان سيشارك أم لا.

وفي مؤتمره الصحافي عشية المباراة، قال فالفيردي إن ميسي "قد يكون متوافراً (لمباراة الثلاثاء) لكن يجب انتظار التدريب وتبيان كيف يشعر. هو بحال جيدة لكن يجب أن يتوافر حد أدنى من الأمان للعب".

وأضاف "يمكن أن يلعب من البداية، أن يشارك كبديل، ألا يلعب على الإطلاق... كل شيء ممكن. الأكيد هو أننا لن نقدم على أي مخاطرة".

وكان اللاعب البالغ 31 عاماً ضمن تشكيلة برشلونة التي وصلت إلى ميلانو الإثنين، علما أن النادي أكد أمس أن ميسي لم يحصل بعد على ضوء أخضر من الفريق الطبي للعودة للمنافسة.

وأوضح زميله سيرجي روبرتو أن ميسي "سعيد لكونه معنا ونحن سعداء بوجوده هنا في ميلانو. من الجيد دائما أن نعرف أن ليو معنا".

وتطرق اللاعب إلى النتائج الجيدة التي حققها الفريق على رغم غياب ميسي، علما أن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز كانت له اليد العليا في هذه الفترة، لاسيما عبر تسجيل "هاتريك" في مرمى الغريم ريال مدريد في "كلاسيكو" الدوري المحلي الأسبوع ما قبل الماضي على ملعب كامب نو، والذي انتهى بفوز كبير للفريق الكاتالوني بنتيجة 5-1.

وقال سيرجي روبرتو "في غيابه قمنا بتنظيم صفوفنا. هو اللاعب الأكثر أهمية، من الطبيعي أن يكون (لغيابه) تأثير. فزنا في غيابه إلا أننا سعداء لرؤيته يشكل مجدداً جزءاً من دينامية المجموعة".

