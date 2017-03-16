غوارديولا يشن هجوماً حاداً على نجوم سيتي

ويغيب المدرب الإسباني للمرة الأولى في تاريخه التدريبي عن الدور قبل النهائي للبطولة.

وقال المدرب الإسباني، الذي توج بالبطولة الأوروبية مرتين عامي 2009 و2011 مع برشلونة: "لقد لعبنا بشكل جيد في أغلب المباريات ولكننا لم نفعل هذا هنا، سنتعلم، الفريق لا يتمتع بخبرة كبيرة".

وألحق موناكو على ملعبه خسارة مفاجئة بمانشستر سيتي أمس بنتيجة 3-1، فيما انتهت مباراة الذهاب في إنكلترا 5-3 لصالح الفريق الإنكليزي، ليصعد البطل الفرنسي إلى دور الثمانية بعد فوزه بمجموع نتيجة اللقاءين، مع احتساب قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل.

وأضاف غوارديولا، قائلاً: "في الشوط الثاني سنحت لنا فرصا ولم نستغلها، ولهذا أقصينا، الضربات الثابتة مهمة للغاية، برشلونة وريال مدريد سجلاً منها في الأسبوع الماضي، لم يكن لنا وجود في الدقائق الـ 45 الأولى".

وتابع: "سنكون أفضل ولكن هذه البطولة تتطلب جهداً كبيراً وفي بعض الأحيان يتعين علينا أن نكون مميزين وأن نحظى ببعض الحظ، لم يكن لدينا حظ".

ويتعين على غوارديولا في الوقت الراهن شحذ جميع طاقات فريقه لمواجهة تحدي مسابقة الدوري الإنكليزي، الذي يحتل فيها مانشستر سيتي المركز الثالث بفارق عشر نقاط عن تشيلسي المتصدر، ثم بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، التي يلتقي مع أرسنال في دورها قبل النهائي.