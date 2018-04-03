غوارديولا ودي بروين يمتدحان صلاح وكلوب يعلن قائمة الغيابات

ولم يخف غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي قلقه من محمد صلاح قبل مواجهة مضيفه ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وأصبح محمد صلاح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم بعد تصدره لائحة هدافي الدوري الممتاز وإسهامه الفعّال في قيادة ليفربول إلى ربع نهائي الأبطال، وهو ما لم يتجاهله غوارديولا ودي بروين.

وقال غوارديولا: "صلاح قام بعمل جيد حقاً في روما، في كلّ مباراة يصنع الكثير من الفرص، ولكن هذا الموسم يورغن كلوب جعله يلعب بشكل مثالي، بعدد قليل من الكرات يمكنهم حسم الأمور، ويقومون بعقابك عندما تخطئ".

وأكّد غوارديولا غياب الأرجنتيني أغويرو عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بسبب الإصابة كما أوضح أنّه لن يلعب بطريقة دفاعية: "أدرك قيمة ليفربول وإمكاناته، لست مغروراً، ولكن إذا كنت تفكر في الدفاع لمدة 90 دقيقة والاعتماد على الهجمات المرتدة، هذا الأمر لن يحدث".

من جهته أشار دي بروين أشد منافسي صلاح على لقب أفضل لاعب في الدوري الممتاز أنّه استفاد كثيراً من الإسباني دافيد سيلفا نجم سيتي متمنياً مشاركته أمام ليفربول.

وفيما يتعلق بالمصري محمد صلاح: "رائع، أن تسجل هذا العدد من الأهداف في موسم واحد هو أمر لا يصدق، لم يتوقع أحد هذا الأمر، إنّه يركض كثيراً فوق أرضية الملعب، ليفربول لديه قوة هجومية ولذلك هو يسجل الأهداف".

وقال أندي روبرتسون زميل صلاح في ليفربول عن جائزة أفضل لاعب هذا الموسم: "سأعطيها لصلاح بالتأكيد، هذا لا يقلل من شأن دي بروين، كليهما من نوعية ممتازة، بالتأكيد يستحقا الفوز بتلك الجائزة".

وفي المؤتمر الصحفي ليورغن كلوب مدرب ليفربول فقد أكّد الألماني ثقته بقدرة لاعبيه على تجاوز مانشستر سيتي دون إنكار صعوبة المواجهة.

وفيما يتعلق بغيابات ليفربول قال كلوب إنّ فريقه سيفتقد لكلّ من الكاميروني ماتيب والألماني كان ولالانا وجو غوميز مشدداً في الوقت ذاته على ثقته بالبدلاء.