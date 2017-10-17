غوارديولا الصغير...

لا تعتبر المباراة قمة الجولة بين فريقين كبيرين على المستطيل الأخضر فقط بل أيضا قمة بين مدربين كبيرين من هواة المتعة بيب غوارديولا و ماوريسيو ساري المدربان المتمردان على واقع الكرة الحديثة لأنه و في وقت تتسيد فيه الواقعية و الأفكار الدفاعية خارطة التكتيك في الكرة الأوروبية حاليا بالإعتماد على الدفاع المتأخر القوي و المنظم مع الإندفاع البدني الكبيرو اللعب على المرتدات السريعة و الكرات الثابتة ،يحيد غوارديولا و ساري عن هذه القاعدة بالميل إلى الكرة الهجومية الممتعة بالإعتماد على الإستحواذ و البناء من الخلف للخروج السلس و السليم بالكرة عبر تبادل التمريرات الأرضية القصيرة إضافة إلى الضغط العالي في مناطق الخصم لإسترجاع الكرة بسرعة حال فقدانها

ما يحسب للمدرب الإسباني و الفني الإيطالي هو قدرتهما على بناء فريق يلعب الكرة الهجومية الرائعة التي يحبها الجمهور و يستمتع بها في أسلوب يعتمد على تحويل الفريق إلى منظومة جماعية لكل فرد فيها دور يؤديه بمساعدة زملائه و ليس بمفرده فالفريق يجب أن يتحرك ككتلة واحدة منسجمة طوال المباراة سواء دفاعيا أو هجوميا

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