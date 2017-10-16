غوارديولا: الانتصار على ستوك لن يسهل مهمتنا أمام نابولي

ويتصدر نابولي دوري الدرجة الأولى الإيطالي بثماني نقاط من العدد ذاته من المباريات ويحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة بدوري الأبطال خلف سيتي المتصدر وشاختار صاحب المركز الثاني بعد هزيمته في المباراة الافتتاحية 2-1 أمام الفريق الأوكراني وانتصاره 3-1 على فينورد.

ولم يخسر فريق المدرب غوارديولا في الدوري الممتاز ويتصدر المسابقة بسبعة انتصارات من ثماني مباريات. وأظهر قدراته الكبيرة أمام ستوك لكن المدرب الاسباني قال إن نابولي لن ينهار تحت الضغط.

وأبلغ وسائل إعلام بريطانية "بالطبع سيكون من الغباء التفكير بهذه الطريقة".

وتابع "لن ينهاروا. سأعرض لقطات فيديو عن نابولي للاعبي فريقي لأظهر لهم أنه فريق جيد. نابولي يستطيع إيقاف خطورتك بالضغط الشديد على اللاعبين. أنا سعيد جداً لأني حصلت على فرصة مواجهة فريق من هذا النوع".

وبدأ سيتي حملته بالفوز 4-0 على فينورد وتبعها بالفوز 2-صفر على شاختار.

