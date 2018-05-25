صلاح يشدد على عدم وجود مكان للأنانية في ليفربول

وأقرّ صلاح الذي أصبح في موسمه الأول مع ليفربول أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنكليزي في موسم من 38 مرحلة (32 هدفاً)، أنّه سيكون "بمثابة الحلم" أن يتوّج موسمه بإنهاء احتكار ريال مدريد للقب المسابقة القارية وقيادة "الحمر" للفوز بها للمرة الأولى منذ 2005.

وساهم صلاح بـ44 هدفاً من أصل 90 سجلها ثلاثي الهجوم الذي يضم أيضاً البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه.

وتوّج صلاح تألقه في موسمه الأول مع "الحمر" بنيله جائزتي رابطتي اللاعبين المحترفين والمحررين الكرويين لأفضل لاعب في إنكلترا، ويأمل أن ينهيه بأفضل طريقة من خلال قيادة ليفربول إلى لقبه السادس في المسابقة القارية الأم.

وأكد صلاح في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه: "لا يهم من يسجل، الفوز بالمباريات، الحصول على النقاط، هذا هو الأمر الأهم بالنسبة لنا، لأنه كما ترون، سجلت 10 أهداف في دوري الأبطال (دون احتساب هدفه في الدور الفاصل ضد هوفنهايم الألماني)، مقابل 9 لساديو و10 لفيرمينو، بالتالي جميعنا على مسافة واحدة".

وتابع: "ليس لدى أيّ منا أنانية أو رغبة بالتسجيل وحسب، نحاول مساعدة بعضنا البعض لتسجيل الأهداف".

وتتجه الأنظار السبت إلى المواجهة المرتقبة بين المصري ونجم ريال البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويرى الكثيرون أن الفائز منهما بلقب دوري الأبطال سيعزز حظوظه بنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي أحرزها البرتغالي الموسم المنصرم للمرة الخامسة في مسيرته.

ورأى صلاح أنّ عليه تقديم المستوى نفسه الذي ظهر عليه هذا الموسم لمواسم عدة للارتقاء إلى مستوى رونالدو ونجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز أيضا بالكرة الذهبية 5 مرات.

وشدد: "الأمر الأهم هو المحافظة على المستوى، أن أكرر ما قمت به الموسم المقبل أيضاً، كنت مؤمناً (بتقديم المستوى الذي ظهر به هذا الموسم)، لعبت في روما لعامين، أمضيت موسمين رائعين هناك والجميع طلب مني البقاء، لكني كنت مقتنعاً بالقدوم وتحقيق النجاح في إنكلترا".

وخلافاً لريال مدريد ولاعبيه الساعين إلى إحراز اللقب للمرة الثالثة توالياً والرابعة في المواسم الأربعة الأخيرة، يدخل ليفربول إلى مباراة كييف بفريق لم يسبق لأيّ من لاعبيه خوض غمار نهائي المسابقة القارية، وتطرّق صلاح إلى هذه المسألة بالقول: "توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات في الأعوام الأربعة الأخيرة، بالتالي يتمتعون بالكثير من الخبرة".

لكن النجم المصري رأى أن النهائي من مباراة واحدة يمنح فريقه فرصة ثمينة لايقاف احتكار النادي الملكي، مضيفاً "إنّها مباراة واحدة، لسنا أمام مباراتين، بالتالي علينا وحسب التركيز وعدم التفكير بأيّ أمر من الماضي، عندما تدخل إلى المباراة سيكون هناك 11 لاعباً في مواجهة 11 لاعباً".