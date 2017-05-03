صحف إسبانيا تشيد ببطل ريال مدريد

ووصفته صحيفة "آس" بأنه "المعلم"، بينما اعتبرت صحيفة "ماركا" أنه "خارج عن المألوف".

وناهز عدد أهداف اللاعب مع النادي الذي انضم إليه منذ ثمانية أعوام عتبة الـ 400، وهو تخطى الثلاثين هدفاً على الأقل في كل موسم في مختلف المسابقات، وهي أرقام دفعت زيدان قبيل مباراة نصف النهائي للقول أنه "يغار" بعض الشيء من أهداف رونالدو.

وكتبت صحيفة "آس" أن رونالدو "يكمل تحوله" مع تقدمه في السن، مشيرة إلى أنه "لم يعد يتمتّع بهذه الانطلاقة السريعة لمسافة 50 متراً، إلا أنه يحافظ على نهمه وغريزة الهداف".

ويأمل ريال في أن يكون أول فريق يحتفظ بلقبه في البطولة منذ ميلان الإيطالي في 1990 (وفق الصيغة السابقة للمسابقة). ويحظى فريق زيدان بالقوة الهجومية الكافية لمواصلة مشواره، إذ نجح بتسجيل هدف على الأقل في 59 مباراة على التوالي، أي منذ أكثر من عام.