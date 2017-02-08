دوري أبطال أوروبا
AFP

شكوك حول مشاركة ماسكيرانو ضد سان جيرمان

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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الأربعاء أن لاعب وسطه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو تعرض لإصابة في فخذه الأيسر ويحوم الشك حول مشاركته الثلاثاء ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في باريس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي في بيان على موقعه الرسمي أن الفحوص التي خضع لها "خافيير ماسكيرانو هذا الصباح أكدت معاناته من إصابة في فخذه الأيسر. مدة غيابه تتوقف على مدى تطور التعافي من الإصابة". 

وبحسب صحيفة "ماركا" الرياضية فإن الدولي الأرجنتيني سيغيب لفترة تتراوح بين 15 و20 يوما، ولن يكون على متن الرحلة إلى باريس الثلاثاء لخوض مباراة الذهاب على ملعب بارك دي برانس. 
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