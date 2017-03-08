شجرة عيد ميلاد كارليتو تزهر ٥ مرات بالإمارات ستاديوم

يبدو جليا أن البايرن قد ألف تسجيل الخماسيات في مرمى الأرسنال، فبعد خماسية الأليانز أرينا حان الدور على الإمارات ستاديوم ليشهد هو الآخر مهرجانا من الأهداف، دليل قاطع على أن سفينة الأرسنال وصلت فعلا لقعر بحر المانش . فما الذي حدث فعلا.

منذ خسارة الأليانز أرينا والهزيمة أمام الريدز بدى جليا أن الأرسنال يعيش أسوأ أيامه، وقد أصبح التغيير مطلبا جماهيريا لأن الجميع لم يعد يتحمل إستمرار هاته الوضعية الكارثية، ولسوء الحظ جاءت الهزيمة القاسية أمام رفاق ليفاندوفسكي لتضيف ملحا على جرح نازف منذ مدة طويلة.

والحقيقة أن الأمور كانت تسير نوعا ما في صالح الأرسنال حيث نجح المدفعجية في تسجيل هدف السبق عن طريق والكوت بطريقة جد رائعة د٢٠ رغم محاولة نوير صد الكرة.

كان بالإمكان أن ينتهي الشوط الأول على الأقل بنتيجة أربعة صفر لصالح المدفعجية بالنظر للفرص التي سنحت للاعبي الأرسنال، رأسية جيرو التي إصطدمت بالقائم د١٤ وإهداره فرصة واضحة د٣٧، في حين كان بإمكاك والكوت أن يسجل لكن كرته ذهبت خارج الإطار د ٣٤.

كتيبة كارلتو لم تقف مكتوفة الأيدي فقد كاد ليفاندوفسكي أن يسجل د٣٨ بعد تمريرة رائعة من روبين لينتهي الشوط الأول بتقدم كتيبة فينغر بهدف والكوت.

خلال الشوط الثاني ظهرت إرهاصات سيطرة البايرن على مجريات اللقاء، لتحين د٥٧ حيث عرفت المواجهة منعرجا حاسما بطرد المدافع الفرنسي كوسيلني بعد خطأ على ليفاندوفسكي الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء.

النقص العددي أثر بشكل كبير على أداء الأرسنال، أما البايرن فإستغل جيدا الفرصة ليدق المسمار في نعش المدفعجية حين نجح في توقيع أربعة أهداف عن طريق كل من روبين د٦٨، دوكلاس كوستا د٧٧ وفيدال في مناسبتين د٨٠،ود٨٥.

كانت إذن أمسية إحصاء الخسائر بالنسبة للأرسنال الذي يبدو أنه قد فقد البوصلة بصفة نهائية لدرجة أنه تعود الخسارة بحصص تشبه نتائج مباريات كرة اليد، لامبالغة في الأمر فقد إستقبلت مرماه ١٠ أهداف أمام البايرن مما يعني أن تغيير الطاقم التقني أصبح ضرورة ملحة، فسمعة الفريق كرويا أصبحت في مهب الريح، أما الجماهير فملت الخماسيات.