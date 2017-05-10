شاهدوا مباراة ريال مدريد واتلتيكو مباشرة اليوم

مباراة​ ريال مدريد و​أتلتيكو مدريد مجدداً في دوري ابطال اوروبا في آخر دربي على ميدان فيسنتي كالديرون. و​رغم هاتريك رونالدو ذهابا لا آمان لغريزمان ورفاقه وزيدان مدرك لذلك لذا دربي مدريد له ما يبوح به في مباراة اليوم. .

في التقرير التالي ستتعرفون على كل ما تحتاجونه لمتابعة مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT للراغبين بالمتابعة على الانترنت مباشرة وحصريا ايضاً مع مزايا تقنية ومعلوماتية لا تجدونها الا هنا.

خلفيات المباراة

يأتي اللقاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن كان ريال فاز ذهابا بثلاثية نظيفة في سانتياغو برنابيو سجلها رونالدو. المتأهل سيواجه يوفنتوس الذي كان أطاح أمس بموناكو.

موعد المباراة وتوقيتها

متى؟ تجري المباراة مساء الأربعاء ١٠ مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة.

أين؟ تستقبل عاصة إسبانيا مدريد اللقاء على استاد فيسنتي كالديرون الخاص بأتلتيكو مدريد.

قنوات beIN SPORTS الناقلة

تنفرد قنواتنا بالنقل الحصري الحيّ عبر HD 1 باللغة العربية و HD 11 باللغة الإنكليزية وHD 14 باللغة الفرنسية و HD17 باللغة الإسبانية.

ويسبق اللقاء على القناة العربية استوديو تحليلي مع نجومكم المميزين يشمل تقارير خاصة عن الفريقين ورسائل مراسلينا والتحليل المعمق للقاء قبل المقابلة وكذلك بعدها حيث يأتيكم أيضاً خبير التحكيم الزميل جمال الشريف لتصويب مسار صافرات حكم المباراة حين تخطئ هدفها.

ينطلق الاستوديو الساعة 20:30 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة على HD 1.

وشأن العربية، إن رغبتم بالمتابعة بالإنكليزية سيكون هنالك استوديو تحليلي في الإنكليزية ينطلق الساعة 21:00 بتوقيت مكّة على HD 11.

كما البث التلفزيوني تمتلك beIN SPORTS حصرية النقل الحي بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

ولتبقوا على تماس مع الحدث أينما كنتم، يمكنكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

من سيعلق على المباراة ؟

سيرافقكم الزميل علي سعيد الكعبي في قمة مدريد وأوروبا, فلا تكتمل جمالية الشاشة ونقاوتها إلا مع أحد نجوم التعليق في قنواتنا ليضفي رونقا خاصاً على عناصر المباراة ويأتي المشهد مكتملاً صوتاً وصورة ومضمونا. ريالدة تجدونها فقط لدى beIN SPORTS.