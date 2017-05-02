سيميوني يدافع عن زيدان ويمتدح عمله مع ريال مدريد

وقال سيميوني على هامش لقاء فريقه أمام جاره ريال مدريد اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا: "زيدان يقوم بعمل رائع، بعد أن تولى مسؤولية الفريق في كانون الثاني/يناير 2016 وواجه الكثير من المشكلات وخاصة على المستوى الجماعي، لقد نجح في خلق حالة من الاتزان النفسي لدى اللاعبين والوصول إلى مستوى جيد للغاية من القدرة على المنافسة".

وأكد سيميوني أنه يشعر بمسؤولية كبيرة قبل ساعات من لقاء اليوم، وأضاف: "هذا الشعور ينتابني في كل مباراة، في أي مباراة وقبل بدايتها أجد نفسي في عزلة وتنتابني مشاعر القلق العادية التي تكون لدى أي شخص يتحمل المسؤولية أمام الجماهير والنادي، هذا الشعور ينمو باستمرار وهو ينتابني سواء كانت المباراة أمام لاس بالماس أو ريال مدريد أو ليغانيس، هذا أمر لا يتغير بالنسبة لي".

وأوضح المدرب الأرجنتيني أنه ليس متخوفاً من التحكيم في مباراة اليوم، وتابع قائلاً: "نعرف أن التحكيم ليس عملاً سهلاً والصعوبات هي التي تولد القلق والتوتر، أتمنى أن يكون هذا القلق غير ملحوظ لأن هذا سيكون جيداَ بالنسبة لنا جميعاَ، أتمنى التوفيق للتحكيم".