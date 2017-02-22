سيميوني: "كلما زاد غضب اللاعبين من التغييرات زادت سعادتي"

وبحسب الإعادة التلفزيونية صرخ غريزمان قائلاً: "لا، لا، إنه الأفضل"، احتجاجاً على تبديل مواطنه.

وانتهت المباراة بفوز أتلتيكو 4-2 على منافسه الألماني في أرض الأخير.

وعلى جانب آخر، تحدث سيميوني عن قرار تغيير اللاعب الفرنسي قائلاً: "كلما زاد غضب اللاعبين من التغييرات زادت سعادتي".

وأضاف: "هدفي كان الدفع بعناصر جديدة تمتع بالنشاط، غاميرو وغريزمان يدركان هذا".

ورداً على سؤال عما إذا كان يشعر بالضيق من التحدث عن أن فريقه لم يكن ليستقبل هدفين في شباكه في مباراة واحدة قبل عامين، أجاب المدرب الأرجنتيني، قائلاً: "قبل 21 عاماً كان من المستحيل أن يسجل أتلتيكو أربعة أهداف في مباراة خارج الديار في بطولة دوري أبطال أوروبا".

واستطرد قائلاً: "من الصعب عقد مقارنة بين العصور لأن الفرق مختلفة، لقد حققنا نتيجة جيدة في المباراة الأولى، ولكن التأهل لم يحسم بعد".