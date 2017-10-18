سيميوني: أتلتيكو مدريد بحالة جيدة وقره باخ ليس سهلاً

وقال سيميوني: " بالنسبة لي الفريق في حالة جيدة جداً، في مباراتنا أمام برشلونة كنا متقدمين في النتيجة حتى الدقيقة 82 أو 83، الانتقادات تجد سبيلها دائماً ولكننا بكل تواضع نعتقد أننا بحالة جيدة وأننا نحتاج إلى القليل من التحسن، التطلعات موجودة وستظل موجودة طالما أن أتلتيكو يتطور".

وجاءت تصريحات سيميوني من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء على هامش مباراة فريقه اليوم الأربعاء مع نادي قره باخ الأذربيجاني المتواضع في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يتعين على النادي الإسباني تحقيق الفوز بعد أن حصد نقطة واحدة فقط خلال أول مرحلتين.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة خلف تشيلسي المتصدر (ست نقاط) وروما صاحب المركز الثاني (أربع نقاط).

وأضاف سيميوني قبل اللقاء الذي سيلعب في العاصمة الأذربيجانية باكو قائلاً: "دائماً نسعى إلى خوض المباريات مدركين بما نحتاجه لكي نحقق الفوز، المنافس قد يبدو ضعيفا ولكنه كافح بكل قوة أمام روما ولعب الشوط الأول في لندن (أمام تشيلسي) بشكل جيد، إذا كانوا يشاركون في دوري الأبطال فهذا يرجع إلى سبب ما وسيسعون إلى تعقيد الأمور في مواجهتنا".

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن قره باخ لديه لاعبين جيدين، واستطرد قائلاً: "إنهم يتحركون بشكل جيد في المناطق الهجومية ويسعون إلى الاستحواذ".