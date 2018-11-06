وفاز الفريق الإنكليزي على شاختار بثلاثية نظيفة في عقر داره في الجولة الثالثة.

ورد سيتي بقوة على الخسارة أمام ليون (1-2) في الجولة الأولى على ملعبه وحقق فوزين غاليين خارج أرضه على هوفنهايم الألماني وشاختار وانتزع صدارة المجموعة السادسة من الفريق الفرنسي.

ويتصدّر بطل إنكلترا برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام ليون الذي يستضيف هوفنهايم.

واستعد مانشستر سيتي الساعي إلى لقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، جيداً لمواجهة شاختار عبر فوزه الكبير على ضيفه ساوثمبتون 6-1 الأحد، بيد أن مدربه الإسباني بيب غوارديولا أبدى مخاوف بخصوص خط دفاعه، وقال في مؤتمر صحافي عقب المباراة "يجب أن نتحسن في العديد من الحالات كي نكون أكثر صلابة".

وأضاف "عندما سنبلغ الأدوار الأخيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، سنقصى إذا سمحنا بهذه الرعونة الدفاعية والهجمات الكثيرة للفرق المنافسة"، متابعاً "أقول للاعبي فريقي دائماً أنه كلما كانت الكرة بعيدة عن منطقتنا فنحن في مأمن، ذلك جيد جداً. وفي الوقت الذي تكون فيه الكرة بالقرب من منطقتنا، فكل شيء ممكن".

ويعوّل غوارديولا على خط هجومه الزاخر بالنجوم في مقدمتهم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ورحيم سترلينغ والبرتغالي برناردو سيلفا والإسباني دافيد سيلفا والجزائري رياض محرز.

وسيحاول ليون استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق ما فشل به في الجولة الماضية في ألمانيا عندما أجبر على التعادل في الوقت بدل الضائع (3-3).