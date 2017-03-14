سان جيرمان يراسل اليويفا محتجاً على الحكم أيتكين

وجّه باريس سان جيرمان الفرنسي رسالة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين يشكو فيها من "ثغرات تحكيمية" خلال خسارته الساحقة على ارض برشلونة الإسباني، الأسبوع الماضي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بحسب ما اشار الثلاثاء مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس.

واكتفى الاتحاد الأوروبي بالتأكيد لوكالة فرانس برس على تلقيه الرسالة من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وأشار المصدر إلى أن الفكرة من هذه الرسالة "الإضاءة على سلسلة من الأخطاء - عشر حالات لعب مفتوح - حيث أثر التحكيم على السيناريو".

وأهدر سان جيرمان تقدمه ذهاباً على أرضه 4-0، عندما خسر إياباً 1-6 بينها ثلاثة أهداف لبرشلونة في آخر 7 دقائق.

وأراد سان جيرمان القول إنه "من غير المقبول إهدار عمل ناد بأكمله بسبب أخطاء تحكيمية"، مبدياً أسفه حول "ثغرات تحكيمية" ساهمت بإقصاء بطل فرنسا من المسابقة.

وكان مدرب سان جيرمان الإسباني أوناي إيمري قال السبت الماضي إن "سان جيرمان بحاجة لمزيد من الاحترام في أوروبا".

وكان رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي قال في حديث مع صحيفة "لوباريزيان" السبت: "لا يسعنا التوقف عن التفكير بأن نتيجة المباراة كانت ستكون مختلفة مع تحكيم بعيد النظر".

وتابع: "الكل شاهد ركلة الجزاء (غير المحتسبة) على دي ماريا، التي كانت ستعيدنا إلى نتيجة 2-3، من دون أن نغفل أنه لا توجد ركلة جزاء على سواريز".

وأثارت قرارات الحكم الألماني دينيز أيتكين الكثير من الجدل خلال المباراة.