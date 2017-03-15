سامباولي: "إشبيلية لم يكن حاسماً"

وقال المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة إشبيلية أمام ليستر سيتي الإنكليزي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، والتي خسرها الفريق الإسباني صفر-2 : "هناك تفاصيل كانت حاسمة، كنا نمتلك فرصة التعادل في الشوط الثاني، كنا نرغب في التأهل، فريقنا كان الأفضل".

وتجرع إشبيلية، الذي فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2 -1، إلى الهزيمة بهدفين دون رد في مباراة أمس، بعد أن تعرض لاعبه الفرنسي سمير نصري للطرد واضاعته لركلة جزاء في الشوط الثاني.

وأضاف سامباولي قائلاً: "لقد أضعنا ركلات الجزاء الست الأخيرة، التي احتسبت لصالحنا من خلال لاعبين مختلفين، الفريق كان يستحق، نظراً للمجهود، الذي بذله، الاستمرار في الصراع على التأهل، لم نحصل على شيء مما كنا نصبو إليه، شمايكل (حارس ليستر) كان حاسماً".

وابتعد سامباولي في حديثه عن البحث عن أعذار وتبريرات للهزيمة، إلا إنه أكد في الوقت نفسه أن افتقاد فريقه للمهاجم "الحاسم" كان مؤثراً للغاية.

وتابع سامباولي قائلاً: "لقد خضنا هذه المباراة ونحن مثقلين بالكثير من المباريات ولكن الفريق اليوم كانت لديه إمكانية السيطرة على الأمور وافتقدنا لعنصر الحسم".

وتعرض سامباولي للطرد في مباراة الأمس، للمرة الثانية في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واختتم سامباولي قائلاً: "أجهل السبب، لقد تم فهم الأمور بشكل خاطئ" في إشارة إلى قرار حكم المباراة بطرده.