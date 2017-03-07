ساري: "ريال مدريد هو الأوفر حظاً"

وأشار ساري إلى أن ريال مدريد هو الأحق بالعبور إلى الدور القادم من البطولة، وقال: "إنهم الأكثر ثراء ويجب أن يعبروا"، مضيفاً في الوقت نفسه أنه سيسعى إلى إزعاج الفريق المدريدي خلال المباراة.

وأضاف: "الضغط سيكون من نصيب ريال مدريد لأنهم أبطال في كل شيء والأكثر ثراء وهم من يجب أن يتأهلوا".

وكانت مباراة الذهاب، التي احتضنتها العاصمة الإسبانية مدريد قبل ثلاثة أسابيع قد انتهت لصالح النادي الملكي بنتيجة 3-1.

ويثق ساري، رغم ذلك، في قدرة فريقه على تعويض تأخره في مباراة الذهاب، واستطرد قائلاً: "لدينا جماهير تتمتع بروح بطل العالم وستراها أوروبا بأكملها، المباراة ستكون صعبة للغاية، لقد سجلوا أهدافاً في المباريات الـ 46 الأخيرة، ولكننا سنسعى إلى إزعاجهم".

وأوضح ساري إلى أنه من الصعب اللعب أمام فريق مثل ريال مدريد، بقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، كونه الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في العالم بضربات الرأس، بالإضافة إلى تمتعه بلياقة بدينة عالية.

وأكمل المدرب الإيطالي، قائلا: "الجانب الأكثر أهمية هو الدفاع، يجب أن تكون هناك تضحيات وتركيز كبير، رغم أنهم قادرون دائماً على معاقبتك، من غير المفيد في مثل هذه المباريات التفكير في عدد الفرص ولكن يجب التفكير في الفرص القليلة، التي قد تسنح لنا، حتى لو لم تتعدى نسبتها ثلاثة بالمئة فسنبحث عنها".