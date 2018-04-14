زيدان ينتقد الحديث عن "سرقة" مباراة يوفنتوس

وكان ريال حامل اللقب في الموسمين الماضيين، قد تقدم ذهابا في تورينو 3-صفر. الا ان فريق "السيدة العجوز" حقق النتيجة نفسها في مباراة الاياب في مدريد، الى ان احتسب الحكم الانكليزي مايكل أوليفر ركلة جزاء لصالح ريال في الثواني القاتلة، ترجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا كان كافيا لبلوغ فريقه نصف النهائي بمجموع المباراتين (4-3).

وأثار قرار الحكم احتجاجا واسعا من لاعبي يوفنتوس، وأدى الى طرد حارسه جانلويجي بوفون، وسط آراء متفاوتة حول صحة ركلة الجزاء. واعتبرت صحف ايطالية وأخرى اسبانية كاتالونية، ان ريال "سرق" المباراة.

الا ان زيدان قال في مؤتمر صحافي السبت "عندما يتحدث الناس عن سرقة، هذا الأمر يثير غضبي بشكل كبير. من الواضح اننا نقوم بأمور تزعج العديد من الناس (...) ثمة أناس ضد ريال مدريد، ولن يتغير ذلك. لكن لا أحد يمكنه ان يغير تاريخ هذا النادي وما حققه".

وتابع "نحن أفضل ناد في العالم، وعندما تكون أفضل ناد في العالم، يكون ثمة غيرة تجاهك (...) لا أوافق الرأي من يقول ان المباراة كانت سرقة".

ويحمل ريال الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا (12 لقبا)، وهو بلغ الدور نصف النهائي للمرة الثامنة تواليا.

وتطرق زيدان الى طرد بوفون وانتقاداته اللاذعة للحكم، معتبرا ان ما قاله الحارس الاسطوري الذي تزامل واياه خلال الفترة التي أمضاها الفرنسي مع النادي الايطالي (1996-2001)، هو رأيه الخاص.

أضاف "كان متوترا، مشاعره كانت قوية. عليك ان تحترم وجهة نظره، لكن اعتقد اننا كنا نستحق بلوغ نصف النهائي".

وكان ريال قد فاز على يوفنتوس في النهائي العام الماضي بنتيجة 4-1.

وبموجب القرعة التي سحبت الجمعة، سيلاقي النادي الملكي بايرن ميونيخ الالماني في الدور نصف النهائي هذا الموسم، في استعادة للدور ربع النهائي الموسم الماضي عندما تأهل ريال 6-3 بمجموع الذهاب والاياب.

وقال زيدان "اعتقد اننا أفضل حتى من الموسم الماضي (...) لن يتمتع فريق بالأفضلية (في مواجهة ريال وبايرن)، ربما نحن في موقع أفضل لكوننا نخوض الاياب على أرضنا، لكن اعتقد ان الفرص متساوية".

وفقد ريال منطقيا أي فرصة بالاحتفاظ بلقب الدوري الاسباني الذي أحرزه الموسم الماضي، اذ يبتعد في المركز الرابع بفارق 15 نقطة عن المتصدر برشلونة. ويخوض ريال الأحد مباراة ضمن المرحلة 32 في ضيافة ملقة الذي يحتل المركز العشرين الاخير في الترتيب.

وقال زيدان "ملقة يتذيل الترتيب وربما لا يستحق ان يكون في هذا المركز (...) رأيت بعض مبارياتهم، ومن المفاجىء ان يكونوا في المركز الأخير، الا ان هدفنا هو الذهاب الى ملعبهم والفوز".