زيدان يشيد بـ"كين" قبل مواجهة ريال مدريد وتوتنهام

ويبرز كين (24 عاماً) كأحد أفضل المهاجمين ومسجلي الأهداف في أوروبا، وهو سجل 43 هدفاً خلال 2017 لصالح ناديه والمنتخب الإنكليزي، وهو يتساوى بذلك مع نجم ريال الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبدأت التقارير الصحافية بالتلميح الى احتمال انتقال كين إلى النادي الملكي، ليسير على خطى زميله السابقين في توتنهام الويلزي غاريث بايل والكرواتي لوكا مودريتش.

وعشية استضافة توتنهام على ملعب سانتياغو برنابيو، ورداً على سؤال عن احتمال ضم كين إلى ريال، قال زيدان "لا أعرف ما سيكون عليه مستقبل كين، إلا أنه يمكنني أن أتحدث عن الواقع الحالي".

وأوضح "هو أحد ركائز توتنهام. هو جيداً جداً بكل شيء، لكن ما يقوم به هو تسجيل الأهداف (...) هو ليس لاعباً جامداً، بل دائماً ما يعثر على المساحة، وهو سريع. هو لاعب كامل".

وفاز ريال وتوتنهام في المباراتين الأوليين من دور المجموعات على بوروسيا دورتموند الالماني وأبويل القبرصي، ويبدوان في موقع الأفضلية لبلوغ دور الـ 16 للمسابقة الأوروبية الأم.

وتوقع زيدان أن تكون مباراة الغد في مدريد، والإياب بعد أسبوعين على ملعب ويمبلي في لندن، حاسمتين لجهة متصدر المجموعة الثامنة، موضحاً "لدينا مباراتان ضد سبيرز. أول نهائي للمجموعة سيكون غداً. نريد أن نلعب بشكل جيد وأعتقد أن كل من يستمتع بكرة القدم سيتابع مباراة جيدة".

وستحول إصابة بيل دون خوضه المباراة ضد ناديه السابق، وسيفتقد ريال أيضاً اللاعبين داني كارفاخال والكرواتي ماتيو كوفاسيتش بسبب الاصابة. في المقابل، عاود حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس التمارين مع ناديه الاثنين، بينما يتوقع أن يشرك زيدان أيضاً مودريتش وإيسكو والبرازيلي كاسيميرو، بعد إراحتهم في المباراة ضد خيتافي (2-1) في الدوري المحلي السبت.

