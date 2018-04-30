زيدان يتحلى بالتواضع قبل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ

وإذا ما حقق "زيزو" اللقب سيعادل رقم الإيطالي كارلو أنشيلوتي (مع ميلان 2003 و2007، وريال 2014) والإنكليزي بوب بايسلي (ليفربول 1977 و1978 و1981). لكن الأسطورة الفرنسية سيكون الأول الذي سيحقق اللقب ثلاث مرات متتالية مثلما هو الأول حالياً بلقبين متتالين لأمجد الكؤوس بمسماه الجديد.

وقال زيدان الجمعة عشية مباراة الدوري التي فاز بها ريال على ليغانيس 2-1 بغياب عدد من اللاعبين الأساسيين للراحة قبل الموعد الأوروبي، "لا يمكننا الحديث عن هذه المسألة. مدربان مثلهما (أنشيلوتي وبايسلي) منحا الكثير من الوقت وحققا الكثير من الأمور".

وواصل "أنا مرتاح، قمنا بعمل جيد في العامين والنصف لكن بالنسبة للباقي، (أن يقال) +ريال مدريد زيدان+، فعلينا التمهل بعض الشيء".

وحتى أن مدربين كبار مثل الأسكتلندي اليكس فيرغوسون والبرتغالي جوزيه مورينيو والإسباني جوسيب غوارديولا أحرزوا اللقب مرتين فقط خلال مسيرة طويلة في الملاعب، فيما توج به زيدان في موسميه الأولين كمدرب وهو على بعد مباراتين من الثالث.

إلا أن العديد من المعلقين يرون أن زيدان يدين بسجله الاستثنائي في المسابقة، إلى الأداء الاستثنائي لفريق يقوده البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل هداف في تاريخ المسابقة وأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وأدى رونالدو دوراً أساسياً في بلوغ ريال هذه المرحلة بتسجيله 15 هدفاً هذا الموسم، آخرها في إياب ربع النهائي حين كان ريال خاسراً على أرضه أمام يوفنتوس الإيطالي 0-3، قبل أن يمنحه البرتغالي هدف التأهل من ركلة جزاء جدلية في الوقت بدل الضائع (فاز ريال ذهاباً في تورينو 3-0).



إلا أن لزيدان أيضاً لمساته في ما وصل إليه ريال، وبدا ذلك جلياً في الذهاب ضد بايرن حينما اتخذ قراراً شجاعاً بابقاء الويلزي غاريث بايل والفرنسي كريم بنزيمة خارج التشكيلة الأساسية، مفضلاً لوكاس فاسكيز ولاحقاً ماركو أسنسيو اللذين تعاونا بشكل رائع في هدف الفوز الذي سجله الأخير.

وأشاد القائد سيرخيو راموس بمدربه الذي "عندما يكون في حاجة إلى المخاطرة، يخاطر، لأنه هو السيد. نحن سعداء جداً لأنه ربان السفينة".

ويولي زيدان أهمية مضاعفة للمسابقة هذا الموسم بعدما تنازل ريال عن لقب الدوري لغريمه برشلونة وخروجه باكراً من المنافسة على كأس إسبانيا.