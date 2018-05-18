زيدان يؤكد جاهزية رونالدو بنسبة "120 في المئة" لنهائي دوري الأبطال

وكان رونالدو قد تعرض لإصابة في كاحله في مباراة "الكلاسيكو" ضد برشلونة بطل الدوري في السادس من أيار/مايو (2-2)، ما أثار القلق بامكانية عدم مشاركته في النهائي القاري المقرر في كييف في 26 الحالي.

لكن زيدان أكد بان رونالدو سيكون جاهزا بنسبة "150 في المئة". وقال مبتسما في مؤتمر صحافي عشية المرحلة الأخيرة من الدوري الاسباني "ربما في الوقت الحالي هو جاهز بنسبة 120 في المئة. هو في حالة جيدة، اذا كان كريستيانو جاهزا بنسبة 120 في المئة فهذا الامر جيد بالنسبة الي".

وتدرب رونالدو بشكل طبيعي مع الفريق الاول خلال الاسبوع الحالي، وقد يمنحه زيدان الفرصة لخوض المباراة ضد فياريال السبت. ويستطيع ريال مدريد انهاء الموسم في المركز الثاني شرط فوزه على فياريال وخسارة أتلتيكو مدريد على ملعبه امام ايبار.

ومن اللاعبين الذين يريدون تسجيل النقاط في صفوف ريال مدريد يبرز الحناح الويلزي السريع غاريث بايل الذي سجل هدفين في اخر مباراة لفريقه ضد سلتا فيغو الاسبوع الماضي واختير افضل لاعب في المباراة، بيد انه ليس اكيدا من المشاركة كأساسي في نهائي دوري الابطال.

وقال زيدان عما اذا كانت عروض بايل الاخيرة ستؤثر على خياراته "تستطيعون القول بأنه أفضل لانه سجل هدفين لكنه يتدرب جيدا ايضا. الأهم هو رؤية الجميع في حالة بدنية جيدة وهذا ما يهمني بالدرجة الاولى".

ويسعى ريال الى ان يصبح أول ناد يحرز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا بنسختها الحالية (بدءا من موسم 1992-1993) للمرة الثالثة تواليا. كما يأمل زيدان الذي تولى مهامه مطلع 2016، في ان يصبح ثالث مدرب منذ انطلاق المسابقة في أواخر الخمسينات يتوج باللقب ثلاث مرات بعد بوب بايزلي مع ليفربول والايطالي كارلو مع انشيلوتي مع ميلان (مرتان) وريال.

وقال زيدان "سيكون الامر ضخما. سيعني ذلك الكثير من الاشياء. سيعني بأننا نقوم بعملنا جيدا وبان توجيهاتي وصلت الى اللاعبين والجهاز الفني".