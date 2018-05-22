زيدان يؤكد أن ريال مصمم على إحراز دوري الأبطال

ويسعى ريال إلى تحقيق إنجاز بإحراز اللقب للمرة الثالثة توالياً، وذلك عندما يلاقي ليفربول الإنكليزي في النهائي السبت في العاصمة الأوكرانية كييف. ولم يسبق لأي فريق أن أحرز لقب المسابقة بصيغتها الحالية (بدءاً من 1992-1993) ثلاث مرات توالياً، علماً أن هذا الإنجاز حققه ريال نفسه في الصيغة السابقة (خمس مرات بين 1956 و1960)، وأياكس أمستردام الهولندي (ثلاث مرات بين 1971 و1973)، ومثله بايرن ميونيخ الألماني (بين 1974 و1976).

ويحمل النادي الملكي الإسباني الرقم القياسي لعدد الألقاب برصيد 12 لقباً، وتوج في 2014 و2016 على حساب جاره أتلتيكو مدريد، وفي 2017 بتغلبه على يوفنتوس الإيطالي، بينما يخوض ليفربول المتوج بخمسة ألقاب، النهائي الأول له منذ عام 2007.

"لسنا أقل حماساً"

وقال زيدان في مؤتمر صحافي الثلاثاء في العاصمة الإسبانية "لا يمكن لأحد أن يقول لنا إننا أقل حماساً. لا يمكنني الحديث عن منافسينا، لكننا نريد أن نؤكد أن لدينا دائماً الحافز ذاته، كما هو الحال دائماً، ولا يمكن لأحد أن يقول لنا أننا أقل تعطشا من الآخرين".

وتابع "نحن ريال مدريد، وعلى رغم ما لدينا (من ألقاب)، فنحن دائماً نريد المزيد، وسنقدم كل شيء لنكون أفضل".

ويدخل ريال المباراة في العاصمة الأوكرانية متسلحاً بخبرة لاعبيه على الصعيد الأوروبي لاسيما في المراحل الحاسمة، بينما لم يسبق لأي من لاعبي ليفربول الذين يشرف عليهم المدرب الألماني يورغن كلوب، أن بلغ هذه المرحلة. كما يبرز زيدان أيضاً على صعيد الإنجازات الشخصية، بعدما نال جائزة الأفضل في العالم ثلاث مرات كلاعب ومدرب.

وسيكون زيدان أمام فرصة أن يصبح أول مدرب في تاريخ المسابقة الأوروبية يحرز اللقب ثلاث مرات توالياً. وتوج الإيطالي كارلو أنشيلوتي باللقب ثلاث مرات (2003 و2007 مع ميلان الإيطالي، و2014 مع ريال)، والإنكليزي بوب بايسلي (1977 و1978 و1981 مع ليفربول).

وتابع المدرب الفرنسي "أمضيت 18 عاماً كلاعب داخل غرف تغيير الملابس مع العديد من المدربين واللاعبين، الذين امتلكوا حجم الغرور نفسه مثلي، أنا أعرف غرف تبديل الملابس وأعرف عقل اللاعب وهذا أمر مهم بالنسبة إلي، لكنه ليس الأمر الوحيد".

وأضاف "لست افضل مدرب تكتيكي، لكن لدي أمور أخرى - شغف ودافع - وهي أمور أكثر أهمية ".

ويترقب المتابعون المواجهة في المباراة بين نجم ريال وأفضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم ليفربول المصري محمد صلاح أفضل لاعب وهداف الدوري الانكليزي هذا الموسم.

ورداً على سؤال عما إذا كان يبادل رونالدو بصلاح، اكتفى زيدان بالقول "لا"، معتبراً أن تأثير البرتغالي في مباراة السبت سيكون "على أقصى درجة ممكنة. هو الأفضل ولذلك سيكون تأثيره بحده الأقصى".

لم يقدم زيدان أي تفاصيل عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمدها في كييف، لكنه نوه بأداء جناحه الويلزي غاريث بايل الذي سجل خمسة أهداف في آخر أربع مباريات شارك فيها كأساسي.

وقال زيدان إن بايل "يلعب بشكل جيد جداً، لقد سجل العديد من الأهداف مؤخراً. وليس هذا فقط، بل أن مستواه كان ثابتا جدا. لم يلعب كثيراً، لكنه كان جيداً في المباريات الثلاث الأخيرة التي شارك فيها".

