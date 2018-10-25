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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يحصد 88,6 مليون يورو من النسخة الأخيرة

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حصد ريال مدريد الإسباني أرباحا بقيمة 88,6 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نتيجة مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عندما أحرز اللقب الثالث عشر في تاريخه (رقم قياسي).

Reuters

ووزع الاتحاد القاري مجموع 1,412 مليار يورو لكل الأندية التي شاركت في دور المجموعات من نسخة 2017-2018 بالإضافة إلى عشرة أندية أقصيت من الدور الفاصل المؤهل الى المسابقة.

وتم تخصيص الأموال بناء على الأداء ومدفوعات حددتها قيمة السوق التلفزيونية في كل بلد.

وجاء بعد ريال، روما الإيطالي الذي بلغ نصف النهائي (83,8 مليون يورو)، ثم وصيف النسخة الماضية ليفربول الإنكليزي (81,3 مليون يورو)، فيما نال يوفنتوس الإيطالي 80,1 مليون يورو.

وحل بايرن ميونيخ الذي خسر أمام ريال مدريد في نصف النهائي في المركز الخامس مع 70,5 مليون يورو.

ونالت الأندية التي خرجت من دور المجموعات بين 17,4 مليون يورو و46,5 مليون يورو بحسب نتائجها، وضمن كل ناد على الأقل 12,7 مليون يورو.

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