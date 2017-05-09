ريال مدريد يبحث عن تأهل منطقي إلى النهائي

وكان النادي الملكي تغلب على ضيفه بـ"هاتريك" (3-صفر) لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو جعلته على مشارف بلوغ النهائي سعياً لإحراز لقبه الثاني عشر وتعزيز رقمه القياسي في المسابقة الأوروبية المرموقة.

وفي السنوات الأربعين الماضية لم ينجح أتلتيكو في الفوز على ريال بثلاثة أهداف نظيفة على أرضه سوى مرة يتيمة، كانت منذ سنتين في الدوري المحلي (4-صفر)، علما بأنّ أي ناد لم ينجح بقلب تأخره بفارق هدفين أو أكثر في نصف النهائي.

ولم يخسر ريال مدريد هذا الموسم في المسابقة (8 انتصارات و3 تعادلات)، لكنه فاز مرة يتيمة في آخر 7 زيارات خارج ملعبه في نصف النهائي.

وستكون المباراة عاطفية جداً لأتلتيكو لأنّه يخوض مباراته الأوروبية الأخيرة على ملعب "فيسنتي كالديرون" الذي احتضنهم منذ 1966 قبل الانتقال الى ملعب "لا بينيتا".

يسعى ريال إلى تكريس العقدة القارية التي شكلها لجاره ولأن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب المسابقة منذ ميلان عام 1990.

وتواجه الفريقان 4 مرات في المسابقة، بينها ثلاث مرات في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وكانت الكلمة الفصل للنادي الملكي الذي توج بلقبين على حساب جاره معززاً سجله القياسي في المسابقة برصيد 11 لقباً.

وتواجه ريال مدريد مع اتلتيكو في نهائي 2014 في لشبونة وفاز عليه 4-1 بعد التمديد، في مباراة تقدم فيها أتلتيكو 1-صفر حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قبل ان يدرك سيرخيو راموس التعادل ويجر المنافس إلى شوطين إضافيين سجل فيهما فريقه ثلاثة أهداف.

وأوقعت القرعة الفريقين في الموسم التالي في ربع النهائي فتعادلا سلباً ذهاباً وفاز ريال 1-صفر إياباً، قبل أن يخرج من دور الأربعة على يد يوفنتوس الإيطالي الذي خسر النهائي أمام الغريم التقليدي برشلونة.

وكانت المواجهة القارية الأخيرة بين الجارين اللدودين العام الماضي في النهائي وحسمه ريال بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

ويطمح ريال لمواصلة مشواره القاري في سعيه إلى تحقيق ثنائية نادرة (الدوري المحلي ودوري الأبطال).

ويتقاسم ريال مدريد صدارة الليغا مع غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب برصيد 84 نقطة قبل مرحلتين من نهاية الموسم مع مباراة مؤجلة للنادي الملكي أمام سلتا فيغو.

واكتسح ريال مضيفه غرناطة 4-صفر في المرحلة الأخيرة سجلت جميعها في الشوط الأول، فيما عزز أتلتيكو مدريد حظوظه بنيل بطاقة التأهل المباشر الثالثة إلى دوري أبطال أوروبا إثر فوزه على ايبار 1-صفر السبت بهدف ساوول نيغويز.

ونجح زيدان بتدوير تشكيلته بين البطولتين المحلية والقارية، فسجل الكولومبي خاميس رودريغيز 9 أهداف في آخر 11 مباراة والمهاجم البديل ألفارو موراتا أربع مرات في اخر 4 مباريات.

ولا شك بأنه سيعول على رونالدو الذي أصبح أول لاعب يسجل ثلاثيتن على التوالي في الأدوار الاقصائية.

ويغيب عن تشكيلة ريال جناحه الويلزي غاريث بايل وظهيره الأيمن داني كارفاخال، ما يعني أنّ تشكيلته قد تشهد مشاركة لاعب الوسط إيسكو والمدافع ناتشو أساسيين.