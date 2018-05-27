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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد- مارسيلو يدخل على خط تصريحات رونالدو

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يعتقد البرازيلي مارسيلو، أن زميله كريستيانو رونالدو سيبقى في ريال مدريد بعد أن أثار الأخير شكوكاً حول مستقبله بعد انتصاره في دوري أبطال أوروبا.

AFP

 

وحقق ريال مدريد التتويج الأوروبي الثالث على التوالي بفضل الفوز على ليفربول يوم السبت 3-1 في كييف، لكن الاهتمام تركز على تصريحات رونالدو ومستقبله في العاصمة الإسبانية.

وبعد وصول النادي الملكي إلى اللقب 13 (رقم قياسي) في أمجد الكؤوس، فاجئ رونالدو الجماهير بتصريحات صادمة حين قال إنه لا يملك أي ضمانات بشأن مستقبله مع الميرنغي.

لكن مارسيلو أحد أكثر أصدقاء رونالدو قرباً، أنه على ثقة من أن زميله البالغ من العمر 33 عاماً سيبقى في سانتياغو برنابيو.

وقال مارسيلو الظهير البرازيلي "أعتقد أنه سيبقى، لكنني لا أعرف المزيد. أنا سعيد الآن".

وأضاف: "أنا لست الشخص الذي يقرر، الأمر بينه وبين النادي، لكني أعتقد أنه سيبقى".

ومع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم الشهر المقبل، أنهى رونالدو كابتن البرتغال موسمه مع النادي بتسجيله 44 هدفاً في جميع المسابقات.
 

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