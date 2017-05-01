ريال تخطى أتلتيكو في نصف النهائي بعد 3 مباريات

في 23-4-1959 فاز ريال مدريد ذهاباً على جاره 2-1 لكنه خسر إياباً (7-5-1959) بنتيجة 1-0، وفي ذلك الوقت لم يؤخذ بالحسبان الهدف خارج الأرض فلعب الفريقان مباراة فاصلة (13-5-1959) في سرقسطة فاز الملكي فيها 2-1 بهدفين للراحلين دي ستيفانو وبوشكاش مقابل هدف للروخي بلانكوس. وفي ذلك الموسم حصد ريال مدريد لقبه الرابع في البطولى التي سيصبح سيدها برصيد 11 لقباً عام 2016.

وعودة إلى العصر الحالي نترككم مع بعض الإحصائيات الممهدة للقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد:

- منذ موسم 2010-2011، فاز ريال مدريد في 35 من المباريات الـ41 التي لعبها في البرنابيو في دوري الأبطال (تعادل 4 خسر 2).

- سجل ريال مدريد في كل من آخر 35 مباراة لعبها على أرضه في دوري الأبطال، أطول سلسلة لفريق في تاريخ المنافسة.

- سجل ريال مدريد هدفين على الأقل في جميع المباريات العشر التي لعبها هذا الموسم في دوري الأبطال لكنه فشل في المحافظة على نظافة شباكه فيها جميعها.