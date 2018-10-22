رونالدو يتصدر المشهد في صدام مانشستر ويوفنتوس

تشهد مباريات الثلاثاء عودة النجم رونالدو الى أولد ترافورد، ملعبه ناديه السابق مانشستر يونايتد الذي برز في صفوفه قبل انتقاله الى ريال في العام 2009، ومنه هذا الصيف الى يوفنتوس.
وتحمل هذه المواجهة في المجموعة الثامنة، الرقم 13 بين الفريقين في المسابقات الأوروبية، ويتساويان على صعيد الانتصارات (خمسة لكل منهما). ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة بعد انتصارين في الجولة الأولى على فالنسيا الإسباني (2-صفر) ويونغ بويز السويسري (3-صفر)، يليه يونايتد مع أربع نقاط بعد فوز على يونغ بويز بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادل سلبي مع فالنسيا في الثانية.
وفي المجموعة نفسها، يستضيف فالنسيا يونغ بويز، وسط بحث من الفريق عن أول فوز لهما في الدور الأول.
مانشستر يونايتد - يوفنتوس: حديث الأرقام
- هذا أول لقاء بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس منذ الدور الثاني من مرحلة مجموعات 2002/2003 – فاز مان يونايتد في اللقاءين حينها (2-1 و3-0).
- فاز مان يونايتد في آخر 3 مباريات لعبها أمام يوفنتوس في جميع المنافسات، أكثر من التي فاز بها في أول 9 لقاءات (ف 2 ت 2 خ 5).
- التقى مان يونايتد بيوفنتوس 12 مرة (ف 5 ت 2 خ 5)، أكثر من لقاءاته أمام أي فريق آخر في المنافسات الأوروبية.
- حافظ مان يونايتد على نظافة شباكه في مباراتيه هذا الموسم في دوري الأبطال – وصل إلى المباراة النهائية في المرتين الماضيتين التي حافظ فيهما على نظافة شباكه في أول 3 جولات من المنافسة (2008/2009 و2010/2011).
- فاز يوفنتوس في مباراتيه في دوري الأبطال هذا الموسم بنتيجة إجمالية 5-0 – فاز في أول 3 جولات من الموسم 3 مرات من قبل في المنافسة (1995/1996 و2003/2004 و2004/2005).
- خسر يوفنتوس مرتين فقط في آخر 23 مباراة لعبها في مرحلة مجموعات دوري الأبطال (ف 14 ت 7)، لكن كلاهما أمام فرق إسبانية.
- ساهم بول بوغبا في إحراز جميع أهداف مان يونايتد الثلاثة في دوري الأبطال هذا الموسم (سجل 2 صنع 1).
- ساهم لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو في إحراز 7 أهداف في 6 مباريات لعبها في دوري الأبطال أمام فرق كان يلعب لها سابقاً (سجل 5 صنع 2).
- حكيم زياش فقط (12) نفذ تسديدات دون تسجيل أكثر من مهاجم مان يونايتد ماركوس راشفورد (9) هذا الموسم في دوري الأبطال.
- في مباراته أمام يونغ بويز، بات باولو ديبالا رابع لاعب في فريق يوفنتوس يسجل هاتريك في دوري الأبطال، بعد إنزاغي وفيدال وديل بييرو.