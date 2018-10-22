رونالدو يتصدر المشهد في صدام مانشستر ويوفنتوس

تشهد مباريات الثلاثاء عودة النجم رونالدو الى أولد ترافورد، ملعبه ناديه السابق مانشستر يونايتد الذي برز في صفوفه قبل انتقاله الى ريال في العام 2009، ومنه هذا الصيف الى يوفنتوس.

وتحمل هذه المواجهة في المجموعة الثامنة، الرقم 13 بين الفريقين في المسابقات الأوروبية، ويتساويان على صعيد الانتصارات (خمسة لكل منهما). ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة بعد انتصارين في الجولة الأولى على فالنسيا الإسباني (2-صفر) ويونغ بويز السويسري (3-صفر)، يليه يونايتد مع أربع نقاط بعد فوز على يونغ بويز بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادل سلبي مع فالنسيا في الثانية.

وفي المجموعة نفسها، يستضيف فالنسيا يونغ بويز، وسط بحث من الفريق عن أول فوز لهما في الدور الأول.

مانشستر يونايتد - يوفنتوس: حديث الأرقام