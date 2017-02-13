رونالدو يتدرب بمفرده قبل يومين من اللقاء مع نابولي

وأشار النادي في بيان على موقعه الإلكتروني: "كريستيانو رونالدو وفابيو كوينتراو تدربا داخل منشآت مركز التدريب، بينما تدرب الآخرون على مهارات التعامل مع الكرة على العشب الأخضر.

وذكرت صحيفة "آس" الرياضية أنّ رونالدو، أفضل لاعب في العالم عام 2016، يعاني من آثار ضربة تلقاها على مستوى الفخذ الأيمن خلال المباراة ضد أوساسونا (3-1) السبت في الدوري المحلي.

وأكّدت الصحيفة أن اللاعب، سينخرط في التدريبات الرسمية الثلاثاء وسيكون الأربعاء أساسياً في التشكيلة ضد نابولي.

وفي حال مشاركته، ستكون أمام رونالدو فرصة تعزيز رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا (95 هدفا حالياً + هدف في التصفيات).

وشارك الويلزي غاريث بايل غداة التحاقه مجدداً بالفريق، في التدريب بشكل معتاد، لكن لم يعرف بعد ما إذا كان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيخاطر بزجه بعد غياب ثلاثة أشهر عن المنافسات بسبب إصابة وعملية في الكاحل.

ويستضيف ريال مدريد بطل المسابقة الأربعاء نابولي على ملعبه سانتياغو برنابيو، ويسعى إلى تحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة الإياب على ملعب سان باولو في نابولي في السابع من آذار/مارس.