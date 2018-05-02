راموس: نحن في النهائي بغض النظر عن التفاصيل

وصرّح عقب التعادل مع بايرن ميونيخ وضمان بطاقة التأهل الى النهائي "أنا فخور بهذا الفريق. عندما تلعب بروحك وقلبك وتقدم كل هذه التضحيات، هكذا تكون المكافأة.. بخوض النهائي مرة جديدة. يجب أن نؤمن بذلك دون الغوص كثيراً في التفاصيل".

وأضاف "كنا مؤمنين بأننا نستطيع أن نقوم بذلك وبلوغ النهائي مرة جديدة للدفاع عن اللقب. آمل أن نستطيع الاستفادة من هذه الفرصة والعودة باللقب من جديد".

ووصف الفريق البافاري بأنه "فريق كبير أظهر ذلك منذ سنوات وهو خصم كبير في السنوات الأخيرة. كنا الأفضل في مجموع المباراتين ويستحق فريقنا الذهاب إلى كييف".