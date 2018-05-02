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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

راموس: نحن في النهائي بغض النظر عن التفاصيل

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كان سيرخيو راموس كابتن ريال مدريد أحد أهم مفاتيح التأهل إلى النهائي الثالث توالياً على حساب بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا بعد التعادل 2-2 في إياب نصف النهائي (الذهاب 2-1 لريال).

AFP

 

وصرّح عقب التعادل مع بايرن ميونيخ وضمان بطاقة التأهل الى النهائي "أنا فخور بهذا الفريق. عندما تلعب بروحك وقلبك وتقدم كل هذه التضحيات، هكذا تكون المكافأة.. بخوض النهائي مرة جديدة. يجب أن نؤمن بذلك دون الغوص كثيراً في التفاصيل".

وأضاف "كنا مؤمنين بأننا نستطيع أن نقوم بذلك وبلوغ النهائي مرة جديدة للدفاع عن اللقب. آمل أن نستطيع الاستفادة من هذه الفرصة والعودة باللقب من جديد".

ووصف الفريق البافاري بأنه "فريق كبير أظهر ذلك منذ سنوات وهو خصم كبير في السنوات الأخيرة. كنا الأفضل في مجموع المباراتين ويستحق فريقنا الذهاب إلى كييف".

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