دوري ابطال اوروبا: كلوب واثق من قدرة فريقه على مخالفة التوقعات

واستهل ليفربول مشواره في البطولة القارية في الدور التمهيدي ضد هوفنهايم الالماني من اجل ضمان مقعده في دور المجموعات.

وحقق الفريق الاحمر عروضا هجومية رائعة خلال مشواره في البطولة مسجلا 46 هدفا في 14 مباراة ليبلغ النهائي للمرة الاولى منذ 11 عاما عندما خسر نهائي نسخة عام 2007 امام ميلان الايطالي 1-2.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي الاثنين "لا اريد التحدث عن الثقة، لكننا نشعر باننا في حالة جيدة واعتقد بأننا نستحق التواجد في النهائي لان الشباب كانوا على الموعد".

واضاف "كان المشوار مثيرا حتى الان ونريد ان يكون ختامها مسكا".

ويخوض ريال مدريد النهائي الرابع له في اخر خمسة مواسم لكن كلوب يعتقد بان ليفربول قادر على تعويض نقص الخبرة مقارنة بمنافسه الاسباني العملاق من خلال ميزات اخرى تجسدت خلال بلوغ فريقه المباراة النهائية.

وقال المدرب الالماني في هذا الصدد "الخبرة مهمة جدا في الحياة لكنها ليست الامر الوحيد الهام ولا سيما في كرة القدم. ان تملك خبرة اكبر هو افضلية، لكن يمكن تعويض هذا الامر من خلال الرغبة، الجاهزية، السلوك والمجهود الكبير وهذا ما اعشق في كرة القدم".

وسيشارك ليفربول في المسابقة القارية الموسم المقبل بغض النظر عن نتيجته في المباراة النهائية حيث احتل المركز الرابع في الدوري المحلي المؤهل مباشرة.

واخذ كلوب كتيبته الى معسكر في ماربيا الاسبانية استعدادا للمباراة النهائية وهو اعتبر بان الراحة اسبوعين بين اخر مباراة خاضها في الدوري ضد برايتون والنهائي ضد ريال مدريد هي فترة زمنية مثالية وقال "انها لحظة هامة جدا للنادي، لنا للاعبين لاننا انهينا الموسم المحلي بافضل طريقة ممكنة".

وتابع "الحصول على وقت كاف للاستعداد جيد جدا. قمنا باشياء كثيرة بهدوء من دون ان نكون مجبرين على تكثيف ذلك في حصتين تدريبيتين او ثلاث".

وناشد قلب دفاع ليفربول الكرواتي ديان لوفرين زملاءه بعدم تفويت الفرصة المتاحة امامهم بقوله "نملك اكبر فرصة لنا في حياتنا. بالنسبة الى البعض، قد تكون الفرصة الوحيدة".

وللمفارقة، فان المرة الاخيرة التي خسر فيها ريال مدريد نهائي هذه المسابقة كان عام 1981 وامام ليفربول بالذات بهدف مقابل لا شيء.



