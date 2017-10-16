دوري ابطال اوروبا: رونالدو وكاين يختصران مواجهة ريال مدريد وتوتنهام

وستكون المواجهة المرتقبة على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، بين نجم النادي الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمهاجم الدولي لتوتنهام هاري كاين، لاسيما بعدما سجل الأول أربعة أهداف لفريقه خلال الجولتين الأوليين، والثاني خمسة أهداف (من أصل ستة) لفريقه، بينها ثلاثية في مرمى أبويل القبرصي.

وأقر مدرب توتنهام الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينيو ان فريقه يخوض امتحانا لقدراته وقال لاذاعة "كوبي" الاسبانية "نحن فريق شاب يضم العديد من اللاعبين الدوليين لكنهم لا يملكون الخبرة الكافية لخوض هذا النوع من المباريات. انه امتحان في غاية الاهمية".

واشاد المدرب الارجنتيني بهدافه كاين وقال "إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي وارقامه تتحدث عنه".

وتألق كاين بشكل لافت لا سيما في أيلول/سبتمبر بتسجيله 13 هدفا لتوتنهام ومنتخب انكلترا، وأكد انه يملك الحافز لتطوير مستواه مستقبلا "أريد ان أصبح احد افضل المهاجمين في العالم، وبالتالي عندما يبدأ الناس بمقارنة ارقامي مع ارقام لاعبين كبار، فهذا الامر يشكل حافزا كبيرا لدي لكي اقترب من هؤلاء واقوم بالخطوة التالية".

أضاف اللاعب البالغ من العمر 24 عاما "الأهم هو الحفاظ على الاستقرار في المستوى لفترة طويلة على اعلى المستويات".

ويعول توتنهام على كاين الذي سجل ما نسبته 55 في المئة من أهداف فريقه في الدوري المحلي ودوري ابطال اوروبا هذا الموسم.

وأشاد بوكيتينيو بلاعبه الذي "يحظى بقدرات هائلة لتسجيل الاهداف وتصميما مدهشا. لاعب محترف بكل ما للكلمة من معنى، وسيفرض نفسه كأحد أفضل المهاجمين في العالم في السنوات العشر القادمة".

ويدرك كاين جيدا بان تقديمه عرضا جيدا في مواجهة ريال سيعزز التقارير عن احتمال انضمامه الى النادي الملكي، ليلحق بزميلين سابقين له وهما الويليزي غاريث بايل والكرواتي لوكا مودريتش.

وكانت صحيفة "ماركا" لفتت الى ان كاين بات أولوية بالنسبة الى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الذي لم يوفق في مسعاه بضم الفرنسي كيليان مبابي من موناكو، وتخلى عن خدمات مهاجمه الفارو موراتا لصالح تشلسي بطل الدوري الانكليزي الموسم الماضي.

ويسعى ريال وتوتنهام الى الانفراد بصدارة المجموعة الثامنة، بعد تحقيق كل منهما فوزين في الجولتين الأوليين على حساب بوروسيا دورتموند الالماني وأبويل القبرصي.

وتميل الأفضلية لصالح ريال في المواجهات المباشرة، اذ فاز في ثلاث من أربع. ومنذ العام 2009، لم يخسر ريال على أرضه في دور المجموعات، وفاز في 21 مباراة من أصل 23.