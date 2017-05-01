دوري ابطال أوروبا - "ديربي" خامس عشر في 3 أعوام بين ريال وأتلتيكو

في ما يأتي شريط هذه المباريات:

24 أيار/مايو 2014

فاز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد 4-1 بعد التمديد في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحرز لقبه العاشر (السادس في الصيغة الجديدة للمسابقة) بعد عودة تمكن عبرها من تحويل مجريات المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع.

كان دييغو غودين منح أتلتيكو التقدم ليقترب الفريق من لقبه الأول في المسابقة، قبل أن يفرض سيرخيو راموس التعادل في الدقيقة 93 بكرة رأسية ويجر المباراة إلى وقت إضافي. وقد نجح أثناء التمديد كل من الويلزي غاريث بايل والبرازيلي مارسيلو والبرتغالي كريستيانو رونالدو (من ركلة جزاء) في التسجيل لريال.

19 آب/أغسطس 2014

تعادل الفريقان 1-1 في ذهاب الكأس السوبر الإسبانية، في نتيجة اعتبرت مخيبة لريال. سجل للنادي الملكي الكولومبي خاميس رودريغيز، ولأتلتيكو راوول غارسيا.

22 آب/أغسطس 2014

فاز أتلتيكو 1-صفر في إياب كأس السوبر الإسبانية، ليحرز لقبها الذي شكل عزاء بالنسبة إليه بعد ثلاثة أشهر من إخفاقه في دوري الأبطال. وسجل إصابة الفوز الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

13 أيلول/سبتمبر 2014

فاز أتلتيكو 2-1 في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني. سجل رونالدو للنادي الملكي من ركلة جزاء، بينما ضمن التركي أردا توران والبرتغالي تياغو الفوز لأتلتيكو.

إلا اأن الخسارة كانت نقطة تحول لصالح ريال الذي حقق من بعد هذه المباراة سلسلة من 22 انتصاراً في إسبانيا، وهو رقم قياسي محلي.

7 كانون الثاني/يناير 2015

ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، وفاز أتلتيكو 2-صفر.

اعتبرت المباراة بمثابة عودة رابحة لفرناندو توريس إلى أتلتيكو بعد غياب سبعة أعوام عن النادي الذي نشأ فيه. سجل لأتلتيكو راوول غارسيا من ركلة جزاء وخوسيه ماريا خيمينيز.

15 كانون الثاني/يناير 2015

إياب ثمن النهائي لكأس الملك ينتهي بالتعادل 2-2.

تمكن العائد توريس الملقب بـ "نينيو" من تسجيل إصابتين أهلتا أتلتيكو من ملعب سانتياغو برنابيو. عادل ريال عن طريق راموس ورونالدو.

7 شباط/فبراير 2015

في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، أذل أتلتيكو ضيفه ريال 4-صفر بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ملعب فيسنتي كالديرون برباعية لتياغو وسول وماندزوكيتش والفرنسي أنطوان غريزمان. اعتبر أنشيلوتي الذي أقيل في نهاية الموسم، المباراة الأسوأ له مع النادي الملكي.

14 نيسان/أبريل 2015

ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال ينتهي بالتعادل السلبي.

لعب الفريقان بأسلوب دفاعي، وشهدت المباراة ندرة في الفرص.

22 نيسان/أبريل 2015

إياب ربع نهائي دوري الأبطال ينتهي لصالح ريال 1-صفر.

كانت المباراة دفاعية، إلا أن المكسيكي خافيير "تشيتشاريتو" هرنانديز سجل إصابة الفوز والعبور للريال إلى نصف النهائي.

4 تشرين الأول/أكتوبر 2015

تعادل 1-1 في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

سجل ريال الذي كان يشرف عليه الإسباني رافاييل بينيتز سريعاً عبر الفرنسي كريم بنزيمة، وعادل أتلتيكو عبر لوسيانو فييتو. ولقي بينيتز ردات فعل مستنكرة واتهم باعتماد أسلوب بارد في المباراة، واستبدل في كانون الثاني/يناير 2016 بالفرنسي زين الدين زيدان.

27 شباط/فبراير 2016

المرحلة 26 من الدوري الإسباني، ريال يخسر أمام ضيفه صفر-1.

في مباراة الدربي الاأولى لريال بقيادة زيدان مدرباً، لقي النادي الملكي خسارة بإصابة سجلها مواطنه غريزمان.

28 أيار/مايو 2016

نهائي دوري الأبطال ينتهي بالتعادل 1-1، وفوز ريال 5-3 بركلات الترجيح.

بعد عامين على إحرازه لقبه العاشر في دوري الأبطال، أضاف ريال مدريد لقبه الحادي عشر والأول بقيادة زيدان في موسمه الأول. سجل لريال سيرخيو راموس (15). وأضاع غريزمان ركلة جزاء لأتلتيكو (48) قبل اأن يعادل يانيك كاسارو (48).

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

فوز ريال على مضيفه أتلتيكو 3-صفر في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

أنهى ريال مدريد لقاءات الدربي في فيسنتي كالديرون (سينتقل أتلتيكو إلى ملعب جديد) بثلاثية نظيفة للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

8 نيسان/أبريل 2017

التعادل 1-1 في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

تقدم ريال 1-صفر عبر مدافعه البرتغالي بيبي، إلا أن غريزمان أدرك التعادل في الدقيقة 85.