دوري أبطال أوروبا - نيمار يؤمن بريمونتادا جديدة أمام يوفنتوس

وفي الدور السابق من دوري الأبطال خسر برشلونة ذهاباً 4-صفر قبل أن ينتفض إياباً وسيحاول مرة أخرى الاعتماد على نيمار لاجتياز هذه العقبة والوصول للدور قبل النهائي.

وسجّل نيمار الهدفين الرابع والخامس لبرشلونة في إياب دور 16 وصنع الهدف السادس ليفوز 6-1 ويتفوق 6-5 في مجموع المباراتين.

وإذا كان برشلونة يرغب في اجتياز دور الثمانية بعد الخسارة في تورينو فإنه سيحتاج إلى أن يكون الجناح البرازيلي في قمة التألق.

ونال نيمار راحة بعد غيابه عن الفوز 3-2 أمام ريال سوسيداد يوم السبت الماضي بسبب بدء تنفيذ عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات بالدوري، وستكون المباراة التالية أمام ريال مدريد يوم الأحد الماضي.

وطرد نيمار في الخسارة 2-صفر أمام ملقا وتعرّض لإيقاف طويل بسبب السخرية من الحكم الرابع لكن تركيزه الحالي ينصب على محاولة التعويض أمام يوفنتوس.

وقال نيمار في مقابلة مع محطة إسبورتي إنتراتيفو البرازيلية التلفزيونية "يجب أن نثق في قدرتنا على أن نفعل ذلك".

وأضاف "في المرة السابقة قال لي والدي شيئاً لا يزال في عقلي وأعتقد أنه صحيح. أمامنا منافس مختلف لكن برشلونة كما هو. يمكننا أداء المهمة".

وتابع "سبق أن فعلناها وأعتقد أن بوسعنا تكرارها مجدداً. يجب أن نبذل قصارى جهدنا. إذا سارت الأمور بشكل رائع فإننا سنحقق انتفاضة. أثق في الفريق وقوتنا. خسرنا بالفعل كل شيء ولذلك ليس أمامنا ما نخسره ولدينا الكثير لنفوز به".

ورغم مشاركة نيمار فإن برشلونة سيفتقد على الأرجح خافيير ماسكيرانو الذي لم يشارك في مران أمس الاثنين بسبب إصابة بالساق إضافة إلى استمرار غياب المصابين أليكس فيدال ورافينيا.

وخرج باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، الذي سجل هدفين أمام برشلونة، من لقاء انتهى بالفوز 2-صفر على بيسكارا يوم السبت بسبب إصابة بالكاحل لكن من المتوقع أن يتعافى ويكون جاهزاً لخوض لقاء الإياب.

وتابع جيورجيو كيليني مدافع يوفنتوس منافسه نيمار وباقي زملائه عند تحقيق الانتفاضة المذهلة أمام باريس سان جيرمان ويدرك خطورة الفريق الكتالوني.

وقال كيليني لشبكة سكاي إيطاليا "نحتاج إلى اللعب بتماسك وألا نظهر أي خوف، برشلونة مثل سمك القرش يشتم رائحة الدم ويقتلك. يجب إبعاد المنافس عن مرمانا بأكبر قدر ممكن".

وإذا نجح داني ألفيس الظهير الأيمن السابق لبرشلونة في الحد من خطورة نيمار، كما فعل في لقاء الذهاب، فإن يوفنتوس سيملك فرصة كبيرة لبلوغ قبل النهائي.