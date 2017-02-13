دوري أبطال أوروبا - ميسي يعود لمطاردة رونالدو على صدارة الهدافين

يستأنف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، مطاردته لمهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو في السباق على صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا، عندما يحل النادي الكتالوني ضيفاً على باريس سان جيرمان الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وسجل ميسي 10 أهداف حتى الآن في نسخة 2016-2017 للمسابقة الأبرز لأندية كرة القدم الأوروبية، ليرفع رصيده الإجمالي فيها إلى 93 هدفا، ويصبح على بعد هدفين فقط من رونالدو.

ويعد رونالدو مع أهدافه الـ 95، أفضل هداف في تاريخ البطولة.

ولن يدخر رونالدو جهداً من أجل الاقتراب من حاجز الـ100 هدف في هذه المسابقة، عندما يستضيف النادي الملكي حامل اللقب، نابولي الإيطالي الأربعاء.

أفضل الهدافين في موسم 2016-2017

10 أهداف: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

6 أهداف: الأوروغوياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان).

5 أهداف: البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني).

4 لأهداف: البرتغالي أندريه سيلفا (بورتو البرتغالي) والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (بوروسيا دورتموند الألماني) والفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد) والجزائري رياض محرز (ليستر سيتي الإنكليزي) والبلجيكي درايس مرتنز (نابولي) والألماني مسعود أوزيل (أرسنال الإنكليزي) والتركي أردا توران (برشلونة).

أفضل هدافي المسابقة منذ 1992-1993:

95 هدفاً: رونالدو "أحرز هدفاً في التصفيات مع سبورتينغ لشبونة غير محتسب"

93 هدفاً: ميسي

71 هدفاً: الإسباني المعتزل راوول غونزاليس.

60 هدفاً: الهولندي المعتزل رود فان نيستلروي.

59 هدفاً: الأوكراني المعتزل أندريه شفتشنكو.

51 هدفاً: الفرنسي المعتزل تييري هنري.

50 هدفاً: بنزيمة والإيطالي المعتزل فيليبو إينزاغي.

49 هدفاً: السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)

44 هدفاً: الإيفواري ديدييه دروغبا.