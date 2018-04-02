دوري أبطال أوروبا: مونتيلا يقر بصعوبة التفوق على بايرن

وبلغ النادي الاندلسي الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 1958، وهو حقق مفاجأة في ثمن النهائي بإقصائه مانشستر يونايتد الانكليزي. وسيكون في الدور المقبل على موعد مع النادي البافاري المتوج باللقب الأوروبي خمس مرات، والذي يقترب من التتويج بلقب الدوري الالماني للمرة السادسة تواليا.

وقال المدرب الايطالي في مؤتمره الصحفي عشية مباراة الذهاب، ردا على سؤال عما اذا كان فريقه قادرا على صنع التاريخ، "أعتقد اننا قمنا بذلك، أليس كذلك؟"، مضيفا "شخصيا، اعتقد اننا ما زلنا غير راضين عن ذلك".

وتابع "ليس لدينا العديد من الفرص (لبلوغ الدور نصف النهائي)، لكن سنحاول الاستفادة من فرصنا الى أقصى حد، كما يتوقع منا الجميع هنا (في اشبيلية). سنلعب (الثلاثاء) أمام مشجعينا وهذا سيكون عونا كبيرا".

وسيخوض اشبيلية مباراة الذهاب بغياب لاعبه الارجنتيني إيفر بانيغا بسبب الايقاف. ولم يحدد مونتيلا اسم اللاعب الذي سيكون أساسيا بدلا منه.

وشدد المدرب على أهمية ان يتمكن فريقه من الاستحواذ على الكرة في مواجهة بايرن، كما فعل السبت في مواجهة متصدر ترتيب الدوري الاسباني برشلونة، في مباراة ضمن الدوري المحلي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال مونتيلا "الاحتفاظ بالكرة يمنحنا فرصا أكبر للفوز بالمباراة (...) بايرن هو فريق معتاد على التسجيل بكثرة، الاستحواذ على الكرة بكثرة. علينا الاستحواذ على الكرة لأطول فترة ممكنة لإرغام الخصوم على اللعب في ميدان هم غير معتادين عليه".

وكان اشبيلية قد تفوق على يونايتد في الدور السابق بالتعادل سلبا ذهابا في اسبانيا، والفوز بنتيجة 2-1 إيابا في مانشستر.

