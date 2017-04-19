دوري أبطال أوروبا: موناكو يواصل الحلم بإبهار وإقناع

وكان موناكو قد فاز ذهابا في ألمانيا 3-2.

وسجل أهداف فريق الإماراة الفرنسي نجمه الشاب كيليان مبابي 3 وهدافه الكولومبي راداميل فالكاو 17 ثم البديل فالير غيرمان بعد دخوله في أقل من دقيقة 81. أما هدف الزائر الوحيد فوقع عليه ماركو ريوس 48.

وصلت موناكو إلى نصف نهائيدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخها لم يقم أي فريق فرنسي آخر بذلك.

وتأخر انطلاق مباراة اليوم خمس دقائق وذلك بسبب تأخر وصول حافلة دورتموند بسبب الزحمة بحسب ما أكد الاتحاد الأوروبي.

لكن دورتموند انتقد على "تويتر" الشرطة، مدعياً أن الفريق منع من مغادرة الفندق لمدة 20 دقيقة "من دون مبرر".

وعلق مدرب دورتموند توماس توخل على الأمر قائلاً لشبكة سكاي "أنه أمر موسف للغاية"، مضيفاً "لم نكن نعرف ماذا يجري. ربع الساعة هذا حرمنا من التفكير بكرة القدم، بينما كنا مستعدين جيداً للمباراة".

وأبقى توخل مارسل شميلتسر والفرنسي عثمان ديمبيلي على دكة البدلاء قبل أن يدفع بالاخير بدلاً من اريك دروم في الدقيقة 27، ثم بالأول مكان التركي نوري شاهين في الشوط الثاني.

بكر موناكو في التسجيل، وتحديداً في الدقيقة الثالثة حين انطلق بنجامين ميندي بالكرة وسددها قوية سدها الحارس فتهيأت أمام كيليان مبابي الذي أعادها إلى الزاوية اليمنى للمرمى.

حاول دورتموند الرد بسرعة، فأصاب شاهين القائم الأيسر من ركلة حرة في الدقيقة 14.

لكن الهدف جاء في الاتجاه المعاكس حين انطلق موناكو بهجمة مرتدة مرر على إثرها توماس ليمار كرة من الجهة اليسرى تابعها فالكاو برأسه في المرمى (17).

وقلص دورتموند الفارق بعد ثلاث دقائق على انطلاق الشوط الثاني اثر اختراق للغابوني بيار ايميريك اوباميانغ من الجهة اليمنى وكرة الى رويس تابعها في الزاوية اليسرى للمرمى.

وهو الهدف الثاني لرويس بعد غياب ستة أسابيع بسبب الاصابة، حيث سجل الهدف الاول لفريقه في مرمى إينتراخت فرانكفورت (3-1) في الدوري الألماني السبت.

وبعد سلسلة من الفرص، أضاف موناكو الهدف الثالث عبر غيرمان الذي تلقى كرة في منتصف المنطقة من دون رقابة فأكملها من بين قدمي الحارس قبل النهاية بتسع دقائق.