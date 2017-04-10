دوري أبطال أوروبا - مواجهة المواهب المبهرة بين دورتموند وموناكو

تتميز مواجهة بوروسيا دورتموند وضيفه موناكو بضم الفريقين للعديد من المواهب مثل الفرنسي عثمان ديمبيلي والأميركي كريستيان بوليسيتش بالإضافة إلى المتألق الغابوني أوباميانغ، في حين يملك فريق الإمارة كيليان مبابي والجناح البرتغالي برناردو سيلفا والظهير البرازيلي فابينيو والمخضرم الكولومبي راداميل فالكاو.

ويبلغ معدل أعمار لاعبي موناكو 25,3 عاماً، مقابل 25,6 للاعبي دورتموند، وهما الأدنى بين الفرق الثمانية المشاركة في ربع النهائي.

ويضم الفريقان نجوماً صاعدين، ففي صفوف دورتموند، يتألق الدولي بوليسيتش الذي يبلغ في أيلول/سبتمبر 19 عاماً، علماً أنّه بات في نيسان/أبريل 2016 أصغر لاعب يسجل هدفاً في الدوري الألماني.

وكان بوليسيتش رقي إلى صفوف الفريق الأول بعد خوضه 15 مباراة فقط في أكاديمية النادي.

في المقابل، بلغ مبابي التاسعة عشرة في كانون الأول/ديسمبر الماضي وخاض أول مباراة دولية في صفوف منتخب فرنسا في آذار/مارس.

وإلى جانب مبابي، هناك المدافع جبريل سيديبي (24 عاماً)، لاعب الوسط تييموي باكاياكو (22 عاماً) والجناح برناردو سيلفا (22 أيضاً).

وفي الجهة المقابلة، يتألق الفرنسي الدولي ديمبيلي (19 عاماً)، الدولي الألماني جوليان فيغل (21 عاماً) والظهير البرتغالي رافايل غيريرو الفائز مع منتخب بلاده بكأس أوروبا 2016.

واعتبر رئيس دورتموند هانس فاتسكه بأنّ مهمة فريقه ستكون صعبة بقوله: "شاهدت مباراة موناكو ومانشستر سيتي (في الدور السابق) وأنا مدرك تماماً لفارق الأهداف الذي يتمتع به الفريق في الدوري المحلي (+62)، إنّها مباراة صعبة".

ولطالما كان دورتموند رافداً أساسياً لأبرز الفرق في أوروبا في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها منافسه المحلي بايرن ميونيخ الذي اشترى منه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع ماتس هوملز، في حين رحل صانع الألعاب الأرميني هنريك مخيتاريان إلى مانشستر يونايتد، وغوندوغان إلى مانشستر سيتي.

وقد يلحق بهؤلاء أوباميانغ الذي ألمح إلى إمكانية الرحيل عن فريقه في نهاية الموسم الحالي، ولم يخف رغبته بالانضمام إلى ريال مدريد.

وتأهل موناكو متصدر ترتيب الدوري الفرنسي على حساب مانشستر سيتي الإنكليزي بفوزه إياباً 3-1 بعد تأخره ذهاباً 3-5، بينما تأهل دورتموند بفوزه إياباً على بنفيكا البرتغالي 4-صفر (صفر-1 ذهاباً).