دوري أبطال أوروبا - مدرب ليستر يتوقّع مباراة ملحمية أمام إشبيلية

وهيمن إشبيلية على مباراة الذهاب الشهر الماضي ولكنه دفع ثمن الفرص التي أهدرها بعدما سجل جيمي فاردي هدفاً لصالح بطل إنكلترا.

وأبلغ شكسبير، الذي تعاقد معه ليستر أمس الأحد حتى نهاية الموسم، الصحفيين "أتوقع أن تكون لفريقي الأفضلية".

وأضاف "هذا لا يعني أننا سنفتح خطوطنا.. لأننا نعرف أن إشبيلية لديه مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى.. ولكنها ستكون مباراة مثيرة. نعرف أن تسجيل هدف خارج ملعبنا يمنحنا فرصة كبيرة".

وتولى شكسبير مسؤولية الفريق بصورة مؤقتة منذ إقالة كلاوديو رانييري الشهر الماضي ليبتعد ليستر منذ ذلك الحين بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط بعدما حقق انتصارين متتاليين في الدوري للمرة الأولى هذا الموسم.

وأضاف شكسبير "لا أتطلع لما بعد الموسم الحالي. تنتظرنا مباريات قوية ويجب أن ينصب تركيزنا على ذلك. سيكون أمامنا وقت طويل في الصيف لنقيم الأمور حينها".