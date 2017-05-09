دوري أبطال أوروبا - مباشر - يوفنتوس وموناكو

يستضيف يوفنتوس الإيطالي العنيد موناكو الفرنسي في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا وعينه على تأكيد فوزه ذهاباً بثنائية نظيفة على ملعب "لويس الثاني".

4 - مبابي بدا مصراً على افتتاح التسجيل مبكراً، لعب الكرة بيسراه بعيدة عن بوفون لترتطم بالقائم قبل أن يعلن الحكم المساعد على تسلل ضد النجم الفرنسي.

- المباراة تنطلق بضغط مبكر لموناكو عبر نجمه الشاب مبابي الذي راوغ ولعبها لفالكاو لكن بونوتشي حولها إلى ركنية لم تشكل خطورة على بوفون.

تشكيلتا الفريقين

موناكو

سوباسيتش – سيديبي – جيميرسون – غليك – رادجي – موتينيو – باكايوكو – درار– سيلفا – مبابي – فالكاو.

​ يوفنتوس

بوفون – كيليني – بارزالي – بونوتشي – أليكس ساندرو – ألفيش – خضيرة – بيانيتش – ماندزوكيتش – ديبالا – هيغوايين.

ويأمل الفريق الإيطالي في مواصلة مشواره بالبطولة وبلوغ نهائي كارديف والاقتراب من حلم التتويج باللقب الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1985 و1996.

ويعول يوفنتوس على دفاعه القوي إذ تلقت شباكه هدفين فقط خلال المباريات السابقة بالبطولة، فيما ستكون مهمة موناكو صعبة رغم امتلاكه أسلحة هجومية فتاكة بقيادة الكولومبي راداميل فالكاو واليافع الفرنسي كيليان مبابي.

في حالة بلوغ النهائي سيكون ثاني نهائي ليوفنتوس خلال 3 سنوات، إذ خسر اللقب أمام برشلونة الإسباني عام 2015 (1-3)، فيما يأمل موناكو في الوصول إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2004 حين خسر أمام بورتو البرتغالي بثلاثية نظيفة.